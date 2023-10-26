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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Велике питання, у якому стані зараз ядерний потенціал Кремля – генерал-майор СБУ

Велике питання, у якому стані зараз ядерний потенціал Кремля – генерал-майор СБУ
Фото: Getty Images

Росія сподівається, що їхні вистави з імітування масованого ядерного удару змусять Захід схилити Україну до перемовин.

Про це в етері національного телемарафону Єдині новини заявив генерал-майор СБУ Віктор Ягун, коментуючи нещодавні ядерні навчання РФ. 

Він зазначив, що велике питання, у якому стані зараз ядерний потенціал Кремля. 

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– От, наприклад, злетіло десять літаків, а випустили лише сім ракет. Або випустили десять ракет, три упали. Тому в якому стані їхня так звана тріада — велике питання, – сказав Ягун. 

Експерт розповів, що Росія також накопичує нові ракети, але через спрощення виробництва.

– Вони змушені робити нові модифікації, які легше та швидше виготовляти. Але вони, на жаль, не такі точні. Чому на жаль? Тому що не відомо, куди вони полетять, навіть якщо вони рухаються в одному напрямку і не долітають до якогось об’єкта, а падають в заселеному районі, то зрозуміло, що жертви серед мирного населення будуть величезні, – додав генерал-майор СБУ.

Нагадаємо, на початку жовтня повідомлялося, що Росія готується до випробувань крилатої ракети з ядерною силовою установкою з теоретичною дальністю польоту в тисячі кілометрів.

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Війна в Україні, Російська агресія, Росія, Ядерна зброя
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