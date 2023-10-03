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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Росія провела випробування ракети з ядерною установкою – NYT

ракетні удари ракета

Росія або вже провела, або готується до випробувань крилатої ракети з ядерною силовою установкою з теоретичною дальністю польоту в тисячі кілометрів.

На це вказують супутникові знімки і дані про польоти, пише New York Times.

Зазначається, що переміщення літаків і транспортних засобів на території полігону Паньково на архіпелазі Нова Земля свідчить про підготовку до випробувань ракети, відомої як Буревісник (SSC-X-9 Skyfall за класифікацією НАТО). Подібне тестування вже проводилося у 2017 і 2018 роках.

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За останні два тижні в цьому районі також були помічені американські літаки-розвідники, а пілоти повітряних суден отримали повідомлення про необхідність уникати повітряного простору навколо полігону.

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Росія провела випробування ракети з ядерною установкою – NYT

Уперше про випробування ракети Буревісник президент РФ Володимир Путін заявив у посланні Федеральним зборам у березні 2018 року. Тоді він зазначив, що ракета має практично необмежену дальність.

За даними некомерційної групи Nuclear Threat Initiative, що займається питаннями контролю над озброєннями, Росія з 2017 по 2019 рік провела 13 випробувань ракети, і всі вони виявилися невдалими.

Фото: ГУР

Війна в Україні, Ракета, Росія, Ядерна зброя
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