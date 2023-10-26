РФ імітувала масований ядерний удар: що це означає для світу та які є загрози

Кремль заявив, що армія РФ провела тренування з завдання масованого ядерного удару. Факти ICTV розпитали військового експерта Олександра Мусієнка про передумову таких дій та чи посилює це загрози для світу.
Що відомо
У РФ стверджують, що у рамках тренування з космодрому в Плесецьку було виконано пуск міжконтинентальної ракети Ярс по полігону на Камчатці, а з акваторії Баренцового моря з атомного підводного човна Тула здійснили пуск ракети Синева. Окрім іншого, начебто було відпрацьовано “завдання масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника”.
З чим пов’язані “ядерні” меседжі
На думку Мусієнка, це нагадує сезонне загострення в Росії, адже минулої осені ядерна риторика також набирала обертів.
– Тоді оголошувалася мобілізація, Путін погрожував застосуванням ядерної зброї, потім вони виводили у плавання найбільший підводний човен з начебто торпедою Посейдон, яка має знищити східні і західні узбережжя США, ну, і хочу нагадати, що Путін виступав у Кремлі і заявляв, що Росія виходить з договору про ракетне стримування, заборону і розташування ракет середнього та малого радіусу дії, – говорить експерт.
Він зауважив, що зараз відбувся подібний виток – Росія погрожувала, що вийде із договору про заборону випробування ядерної зброї.
Що означають ядерні тренування
Ядерні випробовування свідчать про підвищення рівня загроз та збільшення ризиків ескалації.
– І, крім того, як мені здається, це так само варто сприймати як момент перед тим, коли Росія погрожує вийти з договору про заборону ядерних випробувань. Тобто наступним кроком, мовляв, може бути ось це. Ну і це, звичайно, для того щоб використати чи не єдиний козир, який є у Кремля – погрози ядерною зброєю. Всі розуміють, що якби не ядерна зброя, доля Москви і Путіна вже могла скластися зовсім по-інашому, – додає Мусієнко.
Проте, на його думку, РФ використовує ядерну зброю не просто як елемент стримування, а й як шантаж для досягнення власних геополітичних цілей.
– І зараз, коли ви бачите, що пішов черговий виток ескалації, тому що почалися активніші наступальні дії російських військ на Сході, в районі Авдіївки, потім ситуація з війною в Ізраїлі – це ще один момент ескалації, до того ж не все так просто у Китаю та Філіппін у Південно-Китайському морі, ну, і ще Росія додає додаткових криз спеціально, щоб тиснути на Захід. Їхня мета — все ж таки схилити Захід до якихось перемовин, – вважає експерт.
Реакція ОП на ядерні випробовування РФ
В Офісі президента України кажуть, що Росія настільки слабка, що може використовувати елементи ядерного шантажу.
– Коли Росія використовує ті чи інші елементи ядерного шантажу, вони якраз-таки пришвидшують розуміння західними елітами того, що гратися далі з російськими елітами не можна, не можна шукати якісь компроміси, про щось домовлятися тощо. Треба прибирати цю еліту у повному обсязі, – сказав в ефірі Єдиних новин радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
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