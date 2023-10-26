Зустріч радників глав держав та їхніх дипломатичних представників щодо Формули миру, ініційованої президентом Володимиром Зеленським, відбудеться на Мальті 28-29 жовтня, повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Публічною дату зробили після того, як керівник ОП Андрій Єрмак провів зустріч у режимі відеоконференції з представниками міжнародної неурядової організації The Elders, до складу якої входять високопоставлені державні діячі, борці за мир і захисники прав людини.

– 28-29 жовтня на Мальті відбудеться вже третя зустріч дипломатичних радників і політичних директорів МЗС із питань національної безпеки та представників провідних міжнародних організацій, присвячена обговоренню й узгодженню конкретних планів із реалізації пунктів Формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським, – йдеться у повідомленні.

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В ефірі національного телемарафону Єдині новини Єрмак заявив, що на зустрічі очікують представників від 60 країн.

– Уже є число підтверджених учасників цієї зустрічі. Сьогодні їх уже близько 60… Будуть різні, та навіть дуже несподівані країни, які вперше братимуть участь… Якщо ви подивитеся на число учасників, які були в Джидді та Копенгагені, то зараз ми їхню кількість уже значно збільшили, – розповів він.

Коментуючи місце проведення зустрічі – Мальту – керівник ОПУ заявив, що “Мальта є державою, яка має хороші стосунки з багатьма країнами миру, відповідно, ця країна є місцем, де можна й логічно проводити такі зустрічі”.

Андрій Єрмак додав, що має дуже оптимістичні очікування від майбутньої події.

– Ця зустріч стане потужним кроком для організації Саміту миру на рівні лідерів, – заявив він.

Керівник ОПУ каже, що країни обговорять конкретні напрацювання раніше створених робочих груп, що включать п’ять пунктів Формули миру. Туди увійдуть, крім України, країни Європи, Азії, Африки, Латинської Америки. Ці пункти Формули миру міститимуть продовольчу безпеку, гуманітарні питання, відновлення територіальної цілісності тощо.

– Ми вважаємо, що ці конкретні напрацювання стануть не тільки безпосередніми кроками завершення війни, повернення справедливого миру, наших людей і територій, полонених і депортованих дітей, а й кроками до подолання криз, що виникли внаслідок війни. Я вважаю, що якщо цей наш досвід стане успішним, то він може стати міжнародним механізмом для боротьби з цими кризами в майбутньому, де б вони не виникали, – сказав він.

Єрмак додав, що на зустріч на Мальті поїде “потужна делегація”.

Джерело : Офіс президента

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