Розвідка у складних погодних умовах: характеристики дронів Vector, які Німеччина передає Україні

Німеччина повідомила про надання Україні нового пакету військової допомоги, який включає, зокрема, вісім безпілотників Vector.

Факти ICTV зібрали всі технічні характеристики безпілотника Vector та пояснюють, на що він здатен.

Що таке Vector

Vector – це безпілотний літальний апарат німецької компанії Quantum Systems, розроблений для проведення розвідувальних операцій у складних погодних умовах.

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Дрон може перебувати в повітрі до 120 хвилин, вести відеоспостереження та знімати на відстані до 30 км.

Технічні характеристики дрона Vector

радіус польоту: 15 км з можливим збільшенням до 25 км;

максимальний час у польоті: дві години;

крейсерська швидкість: до 25 м/с;

розмах крила: 2,8 м;

максимальна злітна вага: 7,4 кг;

вага корисного навантаження: 10% ваги дрона (залежно від модифікації апарата).

БПЛА має систему перевтілення два в одному, його можна трансформувати в конфігурацію мультикоптера Scorpion і збільшити спектр виконання завдань. Vector створений для розвідки в складних місцевостях і на далеких відстанях від оператора пункту управління.

Апарат здатний виконувати бойові завдання, а робота його двигуна – майже безшумна. Vector є авіаційним комплексом, створеним для проведення спостережень за різними об’єктами, отримання фото- або відеокоординат, передавання цієї інформації на пункт управління.

Відомо, що у військовій справі німецький БПЛА Vector розв’язує питання коригування вогню під час ведення артилерійського бою. Кожен такий дрон коштує близько €180 тис.

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