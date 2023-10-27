Укр Рус Eng
Ігри
Укр Рус Eng
Популярні Терміново
Удар біля Хмельницької АЕС: у Славуті – 18 постраждалих і сотні пошкоджених будинків
Ми рекомендуємо
400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову
Чи добре ви знаєте українську? Тест до Дня української мови та писемності
Ігнат: Я здивувався масштабам руйнувань на Хмельниччині, наче після ядерного вибуху
Мобілізація в Україні з 1 листопада 2023: як відбуватиметься і що зміниться
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Розвідка у складних погодних умовах: характеристики дронів Vector, які Німеччина передає Україні

Розвідка у складних погодних умовах: характеристики дронів Vector, які Німеччина передає Україні
Фото: Факти ICTV

Німеччина повідомила про надання Україні нового пакету військової допомоги, який включає, зокрема, вісім безпілотників Vector.

Факти ICTV зібрали всі технічні характеристики безпілотника Vector та пояснюють, на що він здатен.

Що таке Vector

Vector – це безпілотний літальний апарат німецької компанії Quantum Systems, розроблений для проведення розвідувальних операцій у складних погодних умовах.

Зараз дивляться

Дрон може перебувати в повітрі до 120 хвилин, вести відеоспостереження та знімати на відстані до 30 км.

Технічні характеристики дрона Vector

  • радіус польоту: 15 км з можливим збільшенням до 25 км;
  • максимальний час у польоті: дві години;
  • крейсерська швидкість: до 25 м/с;
  • розмах крила: 2,8 м;
  • максимальна злітна вага: 7,4 кг;
  • вага корисного навантаження: 10% ваги дрона (залежно від модифікації апарата).

БПЛА має систему перевтілення два в одному, його можна трансформувати в конфігурацію мультикоптера Scorpion і збільшити спектр виконання завдань. Vector створений для розвідки в складних місцевостях і на далеких відстанях від оператора пункту управління.

Апарат здатний виконувати бойові завдання, а робота його двигуна – майже безшумна. Vector є авіаційним комплексом, створеним для проведення спостережень за різними об’єктами, отримання фото- або відеокоординат, передавання цієї інформації на пункт управління.

Відомо, що у військовій справі німецький БПЛА Vector розв’язує питання коригування вогню під час ведення артилерійського бою. Кожен такий дрон коштує близько €180 тис.

Читайте також
Радар ППО TRML-4D, автотехніка та БПЛА Vector: Німеччина виділила пакет військової допомоги
Розвідка у складних погодних умовах: характеристики дронів Vector, які Німеччина передає Україні

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Безпілотники, Війна в Україні, Військова техніка, Дрони, Німеччина, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Скільки днів минуло з початку повномасштабної війни в Україні
війна гармата
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Попри заяви Фіцо: в парламенті Словаччини сподіваютсья продавати зброю Україні
Розвідка у складних погодних умовах: характеристики дронів Vector, які Німеччина передає Україні
Попередньо, ракета Онікс: на Одещині пролунали вибухи
вибух
Данілов зробив заяву щодо тривалості війни в Україні
Розвідка у складних погодних умовах: характеристики дронів Vector, які Німеччина передає Україні

Завантаження

Ігри
Відео
Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
Корабель РФ підірвався на міні | Результати Українського саміту | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Розвідка у складних погодних умовах: характеристики дронів Vector, які Німеччина передає Україні
РФ накрила Авдіївку авіацією | По Ізюму вдарили Іскандерами | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Розвідка у складних погодних умовах: характеристики дронів Vector, які Німеччина передає Україні
Клуні став на захист українців | Бої в Авдіївці підірвали плани РФ | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Розвідка у складних погодних умовах: характеристики дронів Vector, які Німеччина передає Україні
250 авіабомб по селу Луганщини | Наживо з Донеччини | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Розвідка у складних погодних умовах: характеристики дронів Vector, які Німеччина передає Україні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь