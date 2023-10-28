Чисельність атак зростає: Ізраїль завдає потужних ударів по Газі
Ввечері 27 жовтня Сухопутні війська Ізраїлю розширюють наземну операцію у секторі Гази.
Про це повідомив представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.
Він зазначив, що останніми годинами число атак на сектор Гази збільшилася.
– Військово-повітряні сили дуже активно атакують підземні цілі та терористичні інфраструктури. Після наступальної діяльності, яку ми провели в останні кілька днів, сьогодні ввечері наземні сили розширюють свою активність, – сказав Хагарі.
За його словами, Ізраїль продовжить атакувати місто Газу та його околиці та закликає жителів рухатися на південь.
У секторі Гази лунають потужні вибухи.
За даними місцевих ЗМІ, у секторі Гази зник інтернет.
CNN повідомляє, що на тлі заяви Хагарі армія Ізраїлю почала завдавати ударів по Газі.
Багато жителів Гази розповіли журналістам, що авіаудари в п’ятницю ввечері були найінтенсивнішими з початку бойових дій.
Зокрема представник Армії оборони Ізраїлю заявив, що розширення операції не є офіційним очікуваним наземним вторгненням у Газу.
Він підкреслив, що Ізраїль робить усе можливе, щоб уникнути втрат серед цивільного населення, але “це війна – війна, яку почав ХАМАС”.
Водночас США закликають Ізраїль відмовитися від наземного вторгнення в сектор Газа на користь більш точкової операції, повідомляє The Washington Post.
Нагадаємо, що 7 жовтня бойовики ХАМАСу напали на Ізраїль. Вони викрадали і вбивали мирних жителів. У відповідь на жорстокість терористів Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок операції проти ХАМАСу.
Джерело: Haaretz та Ynet
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