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Світ
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Чисельність атак зростає: Ізраїль завдає потужних ударів по Газі

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна
Фото: Getty Images

Ввечері 27 жовтня Сухопутні війська Ізраїлю розширюють наземну операцію у секторі Гази.

Про це повідомив представник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.

Він зазначив, що останніми годинами число атак на сектор Гази збільшилася.

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– Військово-повітряні сили дуже активно атакують підземні цілі та терористичні інфраструктури. Після наступальної діяльності, яку ми провели в останні кілька днів, сьогодні ввечері наземні сили розширюють свою активність, – сказав Хагарі.

За його словами, Ізраїль продовжить атакувати місто Газу та його околиці та закликає жителів рухатися на південь.

У секторі Гази лунають потужні вибухи.


За даними місцевих ЗМІ, у секторі Гази зник інтернет.

CNN повідомляє, що на тлі заяви Хагарі армія Ізраїлю почала завдавати ударів по Газі.

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Багато жителів Гази розповіли журналістам, що авіаудари в п’ятницю ввечері були найінтенсивнішими з початку бойових дій.

Зокрема представник Армії оборони Ізраїлю заявив, що розширення операції не є офіційним очікуваним наземним вторгненням у Газу.

Він підкреслив, що Ізраїль робить усе можливе, щоб уникнути втрат серед цивільного населення, але “це війна – війна, яку почав ХАМАС”.

Водночас США закликають Ізраїль відмовитися від наземного вторгнення в сектор Газа на користь більш точкової операції, повідомляє The Washington Post.

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Чисельність атак зростає: Ізраїль завдає потужних ударів по Газі

Нагадаємо, що 7 жовтня бойовики ХАМАСу напали на Ізраїль. Вони викрадали і вбивали мирних жителів. У відповідь на жорстокість терористів Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок операції проти ХАМАСу.

Джерело: Haaretz та Ynet

Ізраїль, Війна в Ізраїлі
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