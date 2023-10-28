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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ердоган на пропалестинському мітингу звинуватив Захід у “різанині в Газі” і назвав Ізраїль окупантом

Ердоган на пропалестинському мітингу звинуватив Захід у “різанині в Газі” і назвав Ізраїль окупантом
Фото: Getty Images

Під час демонстрацій на підтримку Палестини під назвою Великий палестинський мітинг, що відбуваються в аеропорту Стамбула, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Захід у кровопролитті в секторі Газа. Він також провів паралель між загиблими цивільними в Газі із загиблими українцями в російсько-українській війні.

Слова Ердогана з демонстрації наводить турецьке державне агентство Anadolu.

– Ті, хто проливає крокодилячі сльози за мирними жителями, загиблими в російсько-українській війні, мовчки спостерігають за смертями тисяч безневинних дітей у Газі, – сказав він.

Під час виступу Ердоган був одягнений у шарф із кольорами палестинського прапора.

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Водночас турецький лідер заявив, що Туреччина не потурає нападам на цивільних осіб в Ізраїлі.

– Ми сумуємо за кожним мирним жителем, але Ізраїлю на це плювати… Ми проливали сльози за жителями багатьох регіонів: від Криму до Карабаху, від Боснії до Кіркука, від Палестини до Туркестану, від Афганістану до Чечні, – сказав він.

Він додав, що головним винуватцем “різанини, яка розгортається в Газі, є Захід”.

Водночас він не згадував про напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, унаслідок чого почався новий виток конфлікту між Ізраїлем, ХАМАС і арабськими країнами. Тоді, внаслідок атаки пропалестинських терористів, загинуло близько 1,4 тис. євреїв.

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– Звичайно, кожна країна має право захищати себе, але де справедливість? У Газі відбувається не захист, а відкрита, жорстока різанина, – сказав він.

На думку Ердогана, Ізраїль – це “пішак у регіоні, якого принесуть у жертву, коли прийде час”.

Крім того, глава турецької держави назвав Ізраїль “окупантом” і “організацією”.

Єрусалим відреагував: відкликають дипломатів

Після заяв президента Туреччини міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен розпорядився відкликати ізраїльських дипломатичних представників із Туреччини з метою переоцінки ізраїльсько-турецьких відносин.

– З огляду на серйозні заяви, що надходять із Туреччини, я наказав повернути звідти дипломатичних представників, щоб провести переоцінку відносин між Ізраїлем і Туреччиною, – йдеться в повідомленні.

Крім цих заяв, раніше Реджеп Ердоган, у заяві від 25 жовтня, говорив, що ХАМАС не є терористами, а є “групою визволителів і моджахедів, які борються за захист своєї землі і свого народу”.

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Джерела: Anadolu, Eli Cohen

Ізраїль, Захід, Реджеп Ердоган, Сектор Газа, Туреччина
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