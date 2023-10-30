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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Кілька машин у вогні. Біля аеропорту Шереметьєво у Москві прогримів вибух

Кілька машин у вогні. Біля аеропорту Шереметьєво у Москві прогримів вибух

У понеділок, 30 жовтня, у російській Москві поруч з аеропортом Шереметьєво пролунав вибух на заправці.

Про це повідомляють ЗМІ.

Зазначено, що на газовій заправці у кварталі Кльязьма рвонув резервуар, в результаті спалахнула пожежа, кілька машин у вогні.

Зараз дивляться

– Очевидці повідомляють, що чули два вибухи. Пожежники на місці. Двоє людей постраждали. Пожежа локалізована на 60 квадратах, – йдеться у повідомленні.

29 жовтня в районі Афіпського нафтопереробного заводу в Сєверському районі Краснодарського краю РФ вибухнув безпілотник. Після цього над нафтопереробним заводом здійнялась заграва.

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Фото: скриншот

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Вибух, Газові заправки, Росія
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