Кілька машин у вогні. Біля аеропорту Шереметьєво у Москві прогримів вибух
У понеділок, 30 жовтня, у російській Москві поруч з аеропортом Шереметьєво пролунав вибух на заправці.
Про це повідомляють ЗМІ.
Зазначено, що на газовій заправці у кварталі Кльязьма рвонув резервуар, в результаті спалахнула пожежа, кілька машин у вогні.
– Очевидці повідомляють, що чули два вибухи. Пожежники на місці. Двоє людей постраждали. Пожежа локалізована на 60 квадратах, – йдеться у повідомленні.
29 жовтня в районі Афіпського нафтопереробного заводу в Сєверському районі Краснодарського краю РФ вибухнув безпілотник. Після цього над нафтопереробним заводом здійнялась заграва.
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