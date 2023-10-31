Ємен завдав ударів балістичними ракетами по Ізраїлю – ЦАХАЛ застосував ПРО Arrow
Армія оборони Ізраїлю у вівторок, 31 жовтня, заявила, що перехопила балістичну ракету класу земля – земля великої дальності і дві крилаті ракети, які були випущені повстанцями-хуситами в Ємені.
У заяві ЦАХАЛу йдеться про те, що ракети були випущені з південної частини Червоного моря.
Зазначається, що вперше із початку війни було застосовано протиракетну систему оборони Arrow для перехоплення балістичної ракети.
Дві крилаті ракети були перехоплені ізраїльськими винищувачами над Червоним морем.
— Системи виявлення ізраїльських ВПС простежили за курсом ракети, і вона була перехоплена в найкращий оперативний час і в найкращому місці. Усі загрози були перехоплені за межами Ізраїлю, вторгнення у повітряний простір держави виявлено не було, – йдеться в заяві ЦАХАЛу.
Хуситський телеканал Аль-Масіра повідомив, що хусити взяли на себе відповідальність за ці атаки. Представник хуситів повідомив AFP, що атаки були відповіддю на війну в Газі.
Військовий речник єменських повстанців Ях’я Сарі заявив про запуск “великої партії балістичних і крилатих ракет і велику кількість безпілотників” по різних цілях Ізраїлю. Відповідне повідомлення розміщене на його сторінці у соціальній мережі X.
Це була третя атака хуситів з початку війни між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС, але, як зазначають ЗМІ, найсерйозніша станом на зараз. Також зростає занепокоєння, що війна може поширитися на нові фронти.
Що відомо про ПРО Arrow
Arrow (Hetz) – сімейство ракет, призначених для перехоплення балістики. Розробка велася спільно зі США.
Система складається з гіперзвукових протиракет Arrоw 2 і Arrow 3, радарів раннього попередження Elta EL/M-2080 Green Pine і Golden Citron.
Розробка та модернізація ведеться компаніями Israel Aerospace Industries та Boeing. Arrow вважається дуже коштовною системою. Після початку розробки прогноз витрат на виробництво становив близько $1,6 млрд.
Джерело: Axios
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