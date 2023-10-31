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Світ
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ємен завдав ударів балістичними ракетами по Ізраїлю – ЦАХАЛ застосував ПРО Arrow

ППО Arrow
Фото: Getty Images

Армія оборони Ізраїлю у вівторок, 31 жовтня, заявила, що перехопила балістичну ракету класу земля – земля великої дальності і дві крилаті ракети, які були випущені повстанцями-хуситами в Ємені.

У заяві ЦАХАЛу йдеться про те, що ракети були випущені з південної частини Червоного моря.

Зазначається, що вперше із початку війни було застосовано протиракетну систему оборони Arrow для перехоплення балістичної ракети.

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Дві крилаті ракети були перехоплені ізраїльськими винищувачами над Червоним морем.

— Системи виявлення ізраїльських ВПС простежили за курсом ракети, і вона була перехоплена в найкращий оперативний час і в найкращому місці. Усі загрози були перехоплені за межами Ізраїлю, вторгнення у повітряний простір держави виявлено не було, – йдеться в заяві ЦАХАЛу.

Хуситський телеканал Аль-Масіра повідомив, що хусити взяли на себе відповідальність за ці атаки. Представник хуситів повідомив AFP, що атаки були відповіддю на війну в Газі.

Військовий речник єменських повстанців Ях’я Сарі заявив про запуск “великої партії балістичних і крилатих ракет і велику кількість безпілотників” по різних цілях Ізраїлю. Відповідне повідомлення розміщене на його сторінці у соціальній мережі X.

Ємен завдав ударами балістичними ракетами по Ізраїлю – ЦАХАЛ застосував ПРО Arrow

Це була третя атака хуситів з початку війни між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС, але, як зазначають ЗМІ, найсерйозніша станом на зараз. Також зростає занепокоєння, що війна може поширитися на нові фронти.

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Що відомо про ПРО Arrow

Arrow (Hetz) – сімейство ракет, призначених для перехоплення балістики. Розробка велася спільно зі США.

Система складається з гіперзвукових протиракет Arrоw 2 і Arrow 3, радарів раннього попередження Elta EL/M-2080 Green Pine і Golden Citron.

Розробка та модернізація ведеться компаніями Israel Aerospace Industries та Boeing. Arrow вважається дуже коштовною системою. Після початку розробки прогноз витрат на виробництво становив близько $1,6 млрд.

Джерело: Axios

Ємен, Ізраїль, Війна в Ізраїлі
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