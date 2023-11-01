Події в Дагестані свідчать про послаблення авторитарного контролю в регіонах РФ – ISW

Реакція глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення 29 жовтня в Дагестані свідчить про те, що російські чиновники можуть бути все більше стурбовані послабленням авторитарного контролю в регіонах на периферії РФ.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

Кадиров відреагував на заворушення в Дагестані, підтримавши твердження російського диктатора Володимира Путіна, що це Захід організував ситуацію з метою дестабілізації Росії.

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Пізніше Кадиров закликав чеченські сили безпеки негайно затримувати підбурювачів будь-яких потенційних заворушень в Чечні або “зробити три попереджувальні постріли в повітря, а після цього зробити четвертий постріл в голову”.

– Реакція Кадирова на заворушення в Дагестані свідчить про те, що він стурбований, по-перше, збереженням уявлення про свою непохитну підтримку Путіна і, по-друге, демонстрацією сили свого авторитарного правління в Чечні, тому погрожує насильницькою відповіддю на можливі майбутні заворушення, – зазначають аналітики.

Раніше на Північному Кавказі (Дегестан) РФ пройшла серія антисемітських мітингів.

Джерело : ISW

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