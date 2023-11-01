События в Дагестане свидетельствуют об ослаблении авторитарного контроля в регионах РФ — ISW

Реакция главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова на антисемитские беспорядки 29 октября в Дагестане свидетельствует о том, что российские чиновники могут быть все больше обеспокоены ослаблением авторитарного контроля в регионах на периферии РФ.

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

Кадыров отреагировал на беспорядки в Дагестане, поддержав утверждение российского диктатора Владимира Путина, что это Запад организовал ситуацию с целью дестабилизации России.

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Позже Кадыров призвал чеченские силы безопасности немедленно задерживать подстрекателей любых потенциальных беспорядков в Чечне или “сделать три предупредительных выстрела в воздух, а после этого сделать четвертый выстрел в голову”.

— Реакция Кадырова на беспорядки в Дагестане свидетельствует о том, что он обеспокоен, во-первых, сохранением представления о своей непоколебимой поддержке Путина и, во-вторых, демонстрацией силы своего авторитарного правления в Чечне, поэтому угрожает насильственным ответом на возможные будущие беспорядки, — отмечают аналитики.

Ранее на Северном Кавказе (Дегестан) РФ прошла серия антисемитских митингов.

Источник : ISW

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