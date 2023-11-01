Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту

Світ рішуче засудив дикі антисемітські заворушення в аеропорту Махачкали. Розлючений натовп шукав євреїв серед пасажирів літака, який прибув з Ізраїлю. Зупиняли автівки поблизу аеропорту. Згодом сотні людей прорвалися на летовище, зчинилася бійка з поліцейськими. Це наслідок політики Кремля, бо сам Путін, його поплічники та московські пропагандисти роками сіють ненависть до євреїв і українців, кажуть провідні світові експерти. Натомість кривавий диктатор у звичній манері знову цинічно бреше і звинувачує усіх, окрім себе, мовляв, антисемітськими погромами у Дагестані керували із Заходу і з України.

Відео погромів на Кавказі, зокрема в Махачкалі, за останню добу облетіло усі світові медіа та соціальні мережі. Натовп розлючених місцевих жителів зі штурмом увірвався в аеропорт та прагнув розправи над євреями, що прилетіли рейсом Тель-Авів – Махачкала.

Внаслідок заворушень постраждало щонайменше 20 людей. Ненависть, яку проявили в російській республіці, шокувала євреїв усього світу, і ще більше його згуртувала, каже головний рабин України.

Те, що відбулося в Дагестані він називає чистим фашизмом та нацизмом.

– То, что вчера было в Махачкале – это нацизм и фашизм, и это было в России. Они пытаются как-то сейчас это завуалировать, отмыться. Нет, толпа хотела истребить евреев. Эта толпа осталась там, и я не знаю как оттуда будут эвакуироваться евреи. Такое может вспыхнуть в любом месте, – каже головний рабин України Моше Реувен Асман.

Джонатан Спаєр, ізраїльський журналіст упевнений – весь цей новий виток антисемітизму напряму пов’язаний із конфліктом на Близькому Сході. Спостерігається прикра закономірність.

Звісно ж, злощасна російська пропаганда додала максимум зусиль, аби розпалити ненависть до євреїв не лише у своїй республіці. Москва десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Останні заяви Путіна, Лаврова і багатьох кремлівських пропагандистів лише підливали оливи у вогнище антисемітизму. Журналіст Сергій Ауслендер каже, що подібні погроми щодо євреїв здавалися нереальними у 21 столітті. Однак. Західна преса змушена визнати: ненависть до євреїв сягнула небаченого рівня за десятки років.

І такі спалахи ненависті лише початок, каже Сергій Ауслендер. Особливо, це стосується російських регіонів, які заведено називати національними околицями.

А Поки головні рабини закликають євреїв покинути Дагестан і, бажано, всю Росію.

– Не думаю, що багато єврейських громадських організацій можуть безпечно почуватися зараз в Росії. Тож я сподіваюся, що євреї покинуть Дагестан, як мінімум, за найближчої нагоди, – каже журналіст, експерт з Близького Сходу Джонатан Спаєр.

НАТО та Євросоюз засудили російський антисемітизм, який розпалює Кремль. Президент України наголосив: ситуація в Дагестані – наслідок глибинного російського антисемітизму і ненависті до інших народів. Кремль традиційно звинуватив зовнішні сили у провокації, російського антисемітизму і ненависті до інших народів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.