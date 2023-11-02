Виробник Ланцетів, банки та чиновники: США запровадили масштабні санкції проти РФ

Сполучені Штати запровадили новий масштабний пакет санкцій проти Росії, до якого потрапили понад 30 фізичних і майже 200 юридичних осіб.

Про деталі поінформували у пресслужбах Держдепартаменту та Міністерства фінансів США.

Обмеження запроваджено у відповідь на розв’язану Росією агресивну війну проти України. Вони, зокрема, стосуються підприємств військово-промислового комплексу РФ.

Зараз дивляться

Хто потрапив під санкції

• Оборонний сектор

США запровадили обмеження проти російського конструктора Олександра Захарова та членів його родини. Він є власником компанії ZALA Aero Group, яка спеціалізується на виробництві безпілотників.

Захаров розробив дрони Ланцет і Куб-БЛА, якими війська РФ зараз атакують Україну.

Під санкції потрапили компанії Захарова: ZALA, яка розробляє, виробляє і продає дрони-камікадзе Міноборони РФ, та CST, що продає безпілотники під брендом ZALA. Під обмеженнями опинилися постачальники матеріалів для цих БпЛА.

У списку є й інші виробники дронів – компанії Stilsoft і New Technologies.

Крім того, під санкціями й компанії, які постачають мікроелектроніку подвійного призначення та інші технології для оборонної промисловості Росії. Це, зокрема, російські дистриб’ютори електроніки Laser Components, Lanmax та NPC EOMS.

США запровадили обмеження проти:

виробника мастильних матеріалів для вертольотів, ракет та іншої оборонної продукції Спецнефтьпродукт;

Московського державного технічного університету імені Баумана, який має спільні підприємства з військовою корпорацією Ростех, а також військові кафедри.

• Енергетичний сектор

У санкційному списку є проєкт із розробки й реалізації скрапленого природного газу Арктик СПГ 2 російської компанії Новатек.

Крім того, обмеження запровадили проти ТОВ Газпромнефть каталитические системы і науково-технологічного центру Газпромнефть.

• Промислове виробництво

У списку – російська металургійна і гірсько-промислова компанія Руститан.

Під обмеження також потрапили 76 суб’єктів, пов’язаних із виробничим та військово-промисловим секторами економіки РФ. Це, зокрема:

виробник композитних матеріалів Itekma;

постачальники металообробних верстатів AMG, Etalon, Stankim;

компанія NT Service, яка спеціалізується на ремонті обладнання та наданні транспортних послуг;

компанія Fregat – один із ключових постачальників електронних компонентів і обладнання в РФ;

виробники підшипників Sibirskiy Podshipnik, ZPU та IPK;

низка російських софтових компаній.

У списку – й розробник авіаційних двигунів Центральний інститут авіаційного моторобудування.

• Фінансовий сектор

Під дію американських санкцій підпадають 13 субʼєктів російського фінансового ринку, зокрема сім комерційних та інвестиційних банків: Home Bank, Абсолют Банк, Бланк банк, Пошта Банк, Російський регіональний банк (і його голова Дмитро Жаріков), Всеросійський банк розвитку регіонів, банк Русский стандарт.

Під санкціями – фінансова холдингова компанія Система та її дочірні компанії, а також Санкт-Петербурзька фондова біржа (найбільший майданчик в РФ для торгівлі іноземними цінними паперами).

За словами посла України в США Оксани Маркарової, “на сьогодні санкціоновано вже 45 російських банків із 324”.

• Російські чиновники та інші особи

У списку санкцій опинилися високопосадовці з уряду РФ, зокрема:

заступники міністра промисловості й торгівлі Віктор Євтухов та Олексій Беспрозванних;

заступниця міністра енергетики Анастасія Бондаренко;

заступники міністра цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ Олег Качанов і Дмитро Огуряєв.

В переліку – 43 суб’єкти, причетні до шкідливої діяльності РФ в Україні. Йдеться про:

мережу компаній та членів сім’ї російського олігарха Романа Троценка;

компанії та членів сім’ї міністра надзвичайних ситуацій РФ Олександра Куренкова;

компанію PPK VSK, яка пов’язана з Міноборони РФ і брала участь у так званій “відбудові Маріуполя”;

представників парламенту Чечні та членів їхніх сімей, племінника Рамзана Кадирова.

Боротьба з обходом санкцій

Ухвалений пакет обмежень також спрямований на посилення боротьби з обходом антиросійських санкцій, зокрема в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Туреччині та Китаї.

У Мінфіні США зазначають, що розташовані в цих країнах компанії відправляють до РФ широку номенклатуру товарів подвійного призначення, які агресор використовує у військовій сфері.

Під обмеження потрапили 40 суб’єктів, пов’язаних із обходом санкцій:

три китайські компанії, зокрема державна China Taly Aviation Technologies Corp;

10 турецьких компаній (наприклад, AzintElectronik, Bosphorus Gate, Smart Techno Group);

швейцарська компанія Advanced Industrial Technologies GmbH та її власник;

12 суб’єктів з ОАЕ;

10 суб’єктів із різних юрисдикцій, причетних до діяльності з фінансової підтримки Росії (Georgios Georgiou, оманська інвестиційна компанія Tadawul тощо).

суб’єкти з мережі ухилення від санкцій та експортного контролю, організованої росіянином Артуром Петровим.

Американські санкції передбачують блокування всього майна та майнових інтересів підсанкційних осіб у Сполучених Штатах.

Як зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, значна кількість компаній, які потрапили під обмеження США, були у звіті України про російські БпЛА, що отримали союзники.

Джерела: Держдепартамент США, Мінфін США, Facebook посла України в США Оксани Маркарової

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