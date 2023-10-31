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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

12-й пакет санкцій ЄС може обмежити торгівлю Росії на €5 млрд – ЗМІ

діаманти
Фото: Unsplash

У новому санкційному пакеті Європейського Союзу проти Росії може з’явитися обмеження на торгівлю товарами, сукупна вартість яких сягає близько €5 млрд. Це буде вже 12-й пакет санкцій, запроваджений ЄС та спрямований проти Москви за її повномасштабну війну проти України.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на слова людей, ознайомлених із цим питанням, новий пакет включатиме обмеження на експорт зварювальних апаратів, хімікатів та інших технологій, що використовуються у військових цілях.

Також розглядається можливість заборони ліцензій на програмне забезпечення та обмеження на імпорт невеликої кількості оброблених металів і виробів з алюмінію, будівельних матеріалів, товарів, пов’язаних із транспортуванням, і діамантів.

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Журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк у соцмережі X написав, що пропозиція щодо наступного раунду санкцій ЄС проти Росії надійде наступного тижня.

— Значну частину пакету становлять обмеження проти обходу санкцій, товарів подвійного призначення та заборона на російські діаманти, – написав він.

Bloomberg пише, що заборона на імпорт алмазів залежатиме від угоди G7 про відстеження та контроль за переміщенням дорогоцінних каменів через кордони, яка, як очікується, буде укладена найближчим часом.

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Окрему увагу Євросоюз приділятиме боротьбі з ухиленням Росії від санкцій. ЄС, серед іншого, може заборонити транзит через російську територію більшої кількості товарів і внести до чорного списку компанії в третіх країнах, які сприяють цій схемі.

У Єврокомісії, за даними агентства, також обговорюють механізми покращення санкцій проти російської нафти, оскільки цінові обмеження перестали працювати. Очікується, що пакет також додасть до санкційних списків понад 100 фізичних та 40 юридичних осіб.

Пропозиції щодо вмісту 12-го пакету санкцій ще можуть змінитися до того, як вони будуть офіційно представлені країнам-членам. Для схвалення обмежень необхідна підтримка всіх 27 країн-членів ЄС.

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Джерело: Bloomberg
Європейський Союз, Війна в Україні, Санкції проти Росії
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