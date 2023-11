12-й пакет санкцій ЄС може обмежити торгівлю Росії на €5 млрд – ЗМІ

У новому санкційному пакеті Європейського Союзу проти Росії може з’явитися обмеження на торгівлю товарами, сукупна вартість яких сягає близько €5 млрд. Це буде вже 12-й пакет санкцій, запроваджений ЄС та спрямований проти Москви за її повномасштабну війну проти України.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на слова людей, ознайомлених із цим питанням, новий пакет включатиме обмеження на експорт зварювальних апаратів, хімікатів та інших технологій, що використовуються у військових цілях.

Також розглядається можливість заборони ліцензій на програмне забезпечення та обмеження на імпорт невеликої кількості оброблених металів і виробів з алюмінію, будівельних матеріалів, товарів, пов’язаних із транспортуванням, і діамантів.

Журналіст Радіо Свобода Рікард Джозвяк у соцмережі X написав, що пропозиція щодо наступного раунду санкцій ЄС проти Росії надійде наступного тижня.

The proposal for the EU’s next round of sanctions on #Russia (12th round) will come next week. Anti-circumvention, dual-use goods and a ban on form large parts of the package. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 31, 2023