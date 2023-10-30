Звинувачення МЗС Росії на адресу України щодо причетності до подій в Дагестані – намагання перекласти відповідальність з хворої голови на здорову.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що події в Махачкалі відзеркалюють глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт та суспільства.

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– Погрози розправитися із євреями — наслідок роботи російської державної пропаганди, яка десятиліттями культивувала серед росіян почуття ненависті до інших народів. Пригадаємо, що не так давно президент Путін та міністр закордонних справ Лавров виступали із образливими антисемітськими заявами, – додав Ніколенко.

Нагадаємо, напередодні ввечері на Північному Кавказі (Дегестан) РФ пройшла серія антисемітських мітингів.

Будівлю готелю Фламінго у Хасав’юрті, у якому нібито оселилися ізраїльські біженці, закидали камінням.

У місті Нальчик у Кабардино-Балкарії Північно-Кавказького федерального округу підпалили недобудований єврейський культурний центр.

А у Махачкалі на територію аеропорту, де приземлився літак з Тель-Авіву, прорвався розлючений натовп і почав трощити все навколо.

Фото: Олег Ніколенко

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