Ракети проти енергетики: чи мають росіяни нову зброю для ударів по Україні

Із наближенням зими українців попереджають, що Росія неодмінно завдаватиме нам клопоту – масовано битиме по критичній інфраструктурі, як було минулого року. Та й у розвідці говорять, що окупанти накопичують ракети.

З літа ворог проводить аеророзвідку наших енергооб’єктів. Із вересня значно скоротилися ракетні удари, здебільшого росіяни запускають дрони Shahed-131/136.

Хоча минулої осені-зими російські терористи не змогли “покласти” нашу енергетику, проте українці по чотири-шість, а деколи й по вісім годин сиділи без світла. Цього опалювального сезону росіяни напевне спробують більш продумано підійти до нових атак. Та є одне велике але – ми маємо для захисту сучасні західні протиракетні системи оборони, як-от: SAMP/T, Patriot, IRIS-T, NASAMS, Crotale тощо. Тобто, нам є чим збивати російські ракети і дрони.

Зараз дивляться

Факти ICTV розпитали в авіаційного експерта, провідного наукового співробітника Державного музею авіації Національного авіаційного університету, кандидата історичних наук Валерія Романенка про перспективи Росії у створенні нової авіаційної крилатої ракети великої дальності та рівень ракетних загроз узимку.

Нова російська ракета – що відомо?

Так, у російських ЗМІ із посиланням на джерела пишуть про нібито створення нової крилатої ракети великої дальності, якою оснастять сучасний винищувач 5-го покоління Су-57.

Начебто російські інженери змогли зменшити розміри ракети за рахунок нової конструкції складного крила та внутрішнього компонування, а також шляхом застосування нового малорозмірного двоконтурного турбореактивного двигуна. Назву ракети чи бодай якісь характеристики росЗМІ не повідомляють.

На думку Валерія Романенка, навіть якщо росіяни й створили таку ракету, вона ситуацію кардинально не змінить.

– Не думаю, що там буде щось нове. Росіяни можуть спробувати підвищити дальність ракет Х-31 і Х-59, – заявив авіаексперт.

Якщо ракету будуть поміщати в фюзеляжі, це дасть перевагу ворожому літаку залетіти на контрольовану територію України, зробити пуск. Це зменшить вартість удару. Адже далекобійні ракети коштують від $1-3 млн, наприклад, Калібри, Х-101, і до $10 млн, як Кинджали.

А щодо “нової” ракети ще одне російське джерело стверджує, що можливість її застосування отримали бомбардувальники Су-34. І начебто ці ракети вже запускали.

На думку авіаексперта Валерія Романенка, погане те, що новітня ракета – великої дальності, й те, що її “прикрутили” до Су-34. Це дійсно завадить вчасному попередженню про ракетні удари.

Але якщо ракета малогабаритна і великої дальності, то вона матиме відносно невелику боєголовку, а це добра новина. І ще – росіяни не пишуть про суперзвук, тобто вона дозвукова, тож є легкою ціллю для наших систем ПРО.

Скільки у росіян новітніх винищувачів Су-57?

Що стосується новітніх винищувачів Су-57, то на початок 2023 року їх у росіян було всього 9 одиниць. Згодом ті випустили 10, але перший літак під час випробувань розбився.

За словами Валерія Романенка, РФ має проєкт винищувачів Су-75, які хотіли робити разом з Індією. Але індійці відмовилися навіть від Су-57, бо радіоелектронне обладнання, стелс-технологія літака не відповідають 5-му поколінню.

До речі, Генеральний штаб України поки не повідомляв про знищення хоча б одного Су-57 на території України, бо вони просто до нас не залітали. Але Міноборони РФ стверджувало, що Су-57 був у нашому повітряному просторі.

Іранські ракети і дрони для Росії

Наразі немає підтверджених даних, що іранці передали росіянам якісь ракети, хоча такого озброєння – з різними боєголовками та різної дальності Іран має багато.

На початку жовтня російські окупанти заявили, що використали проти України іранські реактивні боєприпаси калібру 122 мм. Ці ракети для системи залпового вогню БМ-21 Град розроблені компанією DIO. Дальність польоту боєприпасів Arash-1 становить 21,5 км, а швидкість – 710 м/с. Вони мають осколково-фугасну боєголовку.

Щодо постачання дронів-камікадзе Shahed-131/136, то Тегеран виконав усі раніше укладені договори й поки такі безпілотники не постачає. Хоча Росія вже сама запустила виробництво Шахедів на своїй території.

Чи небезпечні дрони-“газонокосарки”?

За словами авіаексперта Валерія Романенка, ці дрони збирають у російському Іжевську. Наприклад, “газонокосарки” (таку назву отримали через специфічний звук двигуна) оснащені китайським циліндровим авіамодельним двигуном потужністю 7 к. с. На Шахеді стоїть авіаційний двигун потужністю 50 к. с.

Експерт наголосив, що на цьому підприємстві виготовляли дрони Ланцет із чеськими двигунами, але Чехія зупинила постачання, а більше нема де взяти. То ж росіяни, маючи потужності, вирішили робити дрони з поршневими двигунам. А де можна взяти багато двигунів – звісно, в Китаї.

Нині в Іжевську збирають дрони Італмас і “газонокосарки”, хоча виробництво обох – не серійне.

Тож “газонокосарки” мають дуже примітивні характеристики: швидкість близько 100 км/год (у Шахеда – понад 220 км/год) – їх легко можуть збити мобільні вогневі групи; погана аеродинаміка – такі дрони не здатні залетіти далеко вглиб території.

– Якби ще росіяни витратили хоч 200-300 доларів на аеродинаміку фюзеляжу, то, можливо, цей безпілотник ніс би якусь загрозу, а так це просто дурна витрата грошей, – вважає Валерій Романенко.

Щодо бойової частини, що Італмас, що “газонокосарка” можуть підняти дуже мало – до 5 кг вибухівки. Для порівняння, малий Shahed-131 несе близько 15 кг, а великий Shahed-136 – 40-50 кг.

Як росіяни будуть бити по нашій енергетиці?

За словами військових, зараз вкрай важко спрогнозувати, якою саме буде тактика загарбників і коли саме окупанти почнуть масовані обстріли. Торік росіяни одночасно з різних напрямків і базування могли запустити по Україні 70-100 ракет, а то й більше. Разом із ракетами пускали й Shahed. Більшість цілей ми збивали.

Авіаексперт Валерій Романенко впевнений, що удари по Україні будуть системними, бо запас ракет у ворога на рівні минулого року. У Головному управлінні розвідки Міноборони називають цифру у 870 ракет різного типу.

– Не думаю, що росіяни спробують одночасно запускати 100 чи більше ракет. Бо для такої тактики ракети мають зайти в повітряний простір України одночасно. А зіграти одночасно Військово-морським силам, Повітряним силам та Сухопутним ракетним військам, а ще – задіяти пускові установки Шахедів, буде дуже складно, – наголошує Валерій Романенко.

У всіх цих засобів ураження різна швидкість польоту, запускати будуть з різних місць. А автоматизовані системи протиракетної оборони, які нам надали західні партнери (SAMP/T, Patriot, IRIS-T, NASAMS, HAWK), розраховані на те, щоб відбивати кілька десятків цілей одночасно.

Зрозуміло, що будь-які ракети й ударні дрони нестимуть пряму загрозу нашому населенню та інфраструктурі. Україна веде постійні переговори щодо посилення усіх видів протиповітряної та протиракетної оборони. Ми удосконалюємо мобільні вогневі групи, які здатні протидіяти дронам. Та й енергооб’єкти ми, напевно, краще захистили. Та попри все, маємо бути готові до різного розвитку подій, бо цілі ворога не змінилися аж ніяк.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.