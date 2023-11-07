Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Поліцейські знайшли військового, який подарував Частякову гранату – МВС
6 листопада – річниця визволення Києва від нацистів: як це було
На фронті загинув одесит, сім’ю якого минулого року вбила російська ракета
Під Києвом від вибуху гранати загинув помічник Залужного Частяков, поранено його 13-річного сина
Призов скасують: набирати людей в армію будуть інакше
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Кулеба відреагував на намір Угорщини блокувати переговори про вступ України в ЄС

Дмитро Кулеба
Фото: Офіс президента

Поточна позиція Угорщини щодо блокування вступу України до Європейського Союзу через питання нацменшин не впливає на можливе відкриття переговорів про початок вступу у грудні 2023 року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу у Брюсселі.

За словами голови відомства, ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме з угорської точки зору.

Зараз дивляться

— Але вирішуймо проблеми в міру їхнього надходження. Я ще раз наголошую, що наразі ми бачимо, що виходимо на грудень на рішення Європейської ради про відкриття переговорів щодо членства України в Європейському Союзі, – додав він.

Він зазначив, що кожна країна-член Євросоюзу “буде пробувати розіграти ситуацію” з подальшим розширенням ЄС “у той чи інший спосіб у своїх інтересах”.

Нагадаємо, Будапешт погрожує блокувати початок переговорів з Києвом про вступ до ЄС на саміті у грудні, поки не скасують закон про мову у сфері освіти. Радник Віктора Орбана назвав закон “нестерпним” для життя угорців в Україні.

За даними Bloomberg, Єврокомісія, ймовірно, рекомендуватиме державам-членам розпочати офіційні переговори після завершення реформ і ухвалення законодавства про меншини, боротьбу з корупцією, а також “деолігархізацію” та лобіювання.

Читайте також
Фінальне рішення ще попереду! Стефанішина застерегла від емоцій щодо звіту Єврокомісії
Ольга Стефанішина

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Джерело: МЗС
Європейський Союз, Дмитро Кулеба, МЗС України, Угорщина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Єврокомісія рекомендує розпочати переговори щодо вступу України до ЄС – фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Україна запропонувала ЄС, як можна позбутися залежності від ядерного сектора РФ – Кулеба
Дмитро Кулеба
Україна рухається до рішення про відкриття переговорів щодо членства в ЄС: Кулеба отримав сигнал
Дмитро Кулеба
Фінальне рішення ще попереду! Стефанішина застерегла від емоцій щодо звіту Єврокомісії
Ольга Стефанішина
Угорщина погрожує ветувати переговори про вступ України до ЄС
Україна ЄС

Завантаження

Ігри
Відео
Боррель: Україна посунула чергу на вступ до ЄС. Що це значить

Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.

Наталя Луценко
”Мене розстріляли, але я вижив”: історія воїна, якого врятувало справжнє диво
Кулеба відреагував на намір Угорщини блокувати переговори про вступ України в ЄС
Парамедики роблять неможливе: як рятують військових на передовій
Кулеба відреагував на намір Угорщини блокувати переговори про вступ України в ЄС
Заява Борреля про Україну | Військкома судять за корупцію | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Кулеба відреагував на намір Угорщини блокувати переговори про вступ України в ЄС
Нова тактика РФ | Херсонець зливав дані росіянам | Новини Факти ICTV за 06.11.2023
Кулеба відреагував на намір Угорщини блокувати переговори про вступ України в ЄС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь