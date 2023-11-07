Кулеба відреагував на намір Угорщини блокувати переговори про вступ України в ЄС

Поточна позиція Угорщини щодо блокування вступу України до Європейського Союзу через питання нацменшин не впливає на можливе відкриття переговорів про початок вступу у грудні 2023 року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу у Брюсселі.

За словами голови відомства, ні для кого не секрет, що питання національних меншин принципово просувається Угорщиною і саме з угорської точки зору.

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— Але вирішуймо проблеми в міру їхнього надходження. Я ще раз наголошую, що наразі ми бачимо, що виходимо на грудень на рішення Європейської ради про відкриття переговорів щодо членства України в Європейському Союзі, – додав він.

Він зазначив, що кожна країна-член Євросоюзу “буде пробувати розіграти ситуацію” з подальшим розширенням ЄС “у той чи інший спосіб у своїх інтересах”.

Нагадаємо, Будапешт погрожує блокувати початок переговорів з Києвом про вступ до ЄС на саміті у грудні, поки не скасують закон про мову у сфері освіти. Радник Віктора Орбана назвав закон “нестерпним” для життя угорців в Україні.

За даними Bloomberg, Єврокомісія, ймовірно, рекомендуватиме державам-членам розпочати офіційні переговори після завершення реформ і ухвалення законодавства про меншини, боротьбу з корупцією, а також “деолігархізацію” та лобіювання.

Джерело : МЗС

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