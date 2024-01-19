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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

До другої річниці вторгнення: в ЄС почали обговорення нового пакету санкцій проти РФ

Санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Європейський Союз розпочав обговорення нового пакету санкцій проти Росії, який планують затвердити до 24 лютого 2024 року – другої річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на неназвані джерела, які обізнані цим питанням.

Новий пакет може включати додаткові торговельні обмеження та припинення подальшої здатності Москви обходити санкції як через треті країни, так і через компанії в ЄС.

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Водночас тривають дискусії у питанні про можливе створення нового фонду для військової підтримки України, який деякі країни ЄС хочуть використати для оновлення механізму фінансування з Європейського фонду миру.

Зовнішньополітична служба ЄС запропонувала надати фонду річний бюджет у розмірі близько €5 млрд, але не змогла досягти консенсусу між країнами-членами Європейського Союзу.

За словами співрозмовників видання, незабаром посадовці представлять державам-членам Євросоюзу новий документ із пропозиціями.

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Джерело: Bloomberg
Європейський Союз, Війна в Україні, військова допомога, Підтримка України, Санкції проти Росії, Україна-ЄС
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