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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Годинник Судного дня перевели за 90 секунд до півночі – що це означає

Bulletin of the Atomic Scientists

Годинник Судного дня, який встановили у 1947 році, не є звичайним годинником. Так вчені намагаються виміряти, наскільки близько людство підійшло до знищення світу.

У вівторок годинник знову перевели, але стрілки зупинили, як і минулого року, за 90 секунд до півночі – на 23:58:30.

Як йдеться у Бюлетені атомних учених, ця позначка є найближчим часом до катастрофи з моменту встановлення символічного годинника. Опівночі – це момент, коли люди зроблять Землю непридатною для життя.

Зараз дивляться

Минулого року Бюлетень перевів годинник на 90 секунд пізніше опівночі, головним чином через вторгнення Росії в Україну та підвищений ризик ядерної ескалації. У період 2020-2022 років годинник було встановлено на позначці 100 секунд до опівночі.

У Бюлетні йдеться, що годинник не призначений для остаточного вимірювання екзистенціальних загроз, а швидше для того, щоб спонукати до розмов на складні наукові теми, як-от зміна клімату.

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Головна виконавча директорка Бюлетеня атомних учених Рейчел Бронсон сказала, що рішення перевести годинники цього року на один і той же час значною мірою пов’язане “з тривалою стурбованістю війною в Україні, конфліктом між Ізраїлем і Газою, потенціалом ядерних перегонів і кліматичною кризою”.

Вона сказала, що “війна в Україні створює постійний ризик ядерної ескалації. А теракт в Ізраїлі 7 жовтня і війна в Газі є ще однією ілюстрацією жахів сучасної війни, навіть без ядерної ескалації”.

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Крім того, йшлося про те, що ядерні країни беруть участь у програмах модернізації цієї зброї, а ще – про найспекотніший рік, який пережила наша планета за всю історію спостережень, та природні катаклізми.

Фото: Bulletin of the Atomic Scientists

Годинник, Кінець світу, Наука, Ядерна зброя
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