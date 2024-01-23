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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Часы Судного дня перевели за 90 секунд до полуночи — что это значит

Bulletin of the Atomic Scientists

Часы Судного дня, которые установили в 1947 году, не являются обычными часами. Так ученые пытаются измерить, насколько близко человечество подошло к уничтожению мира.

Во вторник часы снова перевели, но стрелки остановили, как и в прошлом году, за 90 секунд до полуночи — на 23:58:30.

Как говорится в Бюллетене атомных ученых, эта отметка является ближайшим временем до катастрофы с момента установления символических часов. Полночь — это момент, когда люди сделают Землю непригодной для жизни.

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В прошлом году Бюллетень перевел часы на 90 секунд позже полуночи, главным образом из-за вторжения России в Украину и повышенного риска ядерной эскалации. В период 2020-2022 годов часы были установлены на отметке 100 секунд до полуночи.

В Бюллетене говорится, что часы не предназначены для окончательного измерения экзистенциальных угроз, а скорее для того, чтобы побудить к разговорам на сложные научные темы, такие как изменение климата.

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Главный исполнительный директор Бюллетеня атомных ученых Рэйчел Бронсон сказала, что решение перевести часы в этом году на одно и то же время в значительной степени связано “с продолжающейся обеспокоенностью войной в Украине, конфликтом между Израилем и Газой, потенциалом ядерной гонки и климатическим кризисом”.

Она сказала, что “война в Украине создает постоянный риск ядерной эскалации. А теракт в Израиле 7 октября и война в Газе является еще одной иллюстрацией ужасов современной войны, даже без ядерной эскалации”.

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Кроме того, речь шла о том, что ядерные страны участвуют в программах модернизации этого оружия, а еще — про самый жаркий год, который пережила наша планета за всю историю наблюдений, и о природных катаклизмах.

Фото: Bulletin of the Atomic Scientists

Годинник, Конец света, Наука, Ядерна зброя
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