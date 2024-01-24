Канада надає катери Zodiac Hurricane Technologies у новому пакеті для України
Під час 18-го засідання Рамштайн 23 січня Канада оголосила про новий військовий пакет для України, куди увійдуть багатоцільові катери Zodiac Hurricane Technologies на суму 20 млн канадських доларів (близько $15 млн).
Це багатомоторні надувні човни з жорстким корпусом для різних морських операцій, включно з пошуково-рятувальними операціями, транспортуванням військ і вантажів, спостереженням і розвідкою.
Про це повідомили у пресслужбі Міноборони Канади.
— Цей пакет передбачаєнадання навчання українських операторів за комерційними контрактами, а також надання причепів і запасних частин, — зазначив канадський міністр оборони Білл Блер.
Очікується, що постачання цих човнів із навчанням буде завершено до кінця весни 2024 року.
Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін під час виступу на Рамштайні-18 закликав союзників забезпечити українців великою кількістю систем ППО.
Фото: ZodiacMilPro