Рамштайн-18: Остін закликав надати Україні більше систем ППО

Росія, атакуючи Україну ракетами та дронами, намагається деморалізувати українців та підірвати бойовий дух українських військових. Саме тому країни-партнери України мають надати більше систем ППО для прикриття неба.

Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час відеовиступу на Контактній групі з оборони України, більш відомій як Рамштайн.

З боку України під час засідання були присутні онлайн міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Очільник американського Міноборони почав з того, що Сполучені Штати та міжнародна коаліція, до якої входить близько 50 союзників та партнерів, залишаються відданими підтримці України в її боротьбі з агресією Росії.

– Україна не одна. По всьому світу друзі України підтримують українські війська у протистоянні путінській агресії. Ми сформували історичну міжнародну коаліцію, яка розділяє спільні інтереси та принципи. І США залишаються прибічниками підтримки України у її боротьбі за свободу, – сказав він.

Він нагадав, що українські війська завдають значних втрат російській армії, а президент РФ Володимир Путін продовжує жертвувати “приголомшливою кількістю” військ задля своїх цілей.

– Путін сподівається, що ракети та дрони деморалізують український народ та підірвуть бойовий дух українських військових. Тому я закликаю цю групу докласти зусиль, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплювачів. Україна відповіла на жорстокість Путіна мужністю і непокорою. Після майже двох років війни український народ і військо міцно стоять проти російської агресії та окупації, а російські військові сильно ослаблені і деморалізовані, – сказав він.

Глава Пентагону також нагадав присутнім, що Україна повернула собі понад 50% суверенної території, захопленої Росією з моменту її неспровокованого вторгнення у лютому 2022 року.

– Тож давайте будемо відвертими. Наша підтримка боротьби України проти тиранії робить всі наші країни більш безпечними. Якщо у нас здадуть нерви, якщо ми похитнемося, якщо ми не зможемо стримати інших потенційних агресорів, ми лише запросимо ще більше кровопролиття і хаосу. Тому суверенна і безпечна Україна має вирішальне значення для глобальної безпеки, – наголосив він.

Ллойд Остін окремо заявив, що США продовжують “наполегливо працювати” над моніторингом та звітуванням за американську безпекову допомогу, надану Україні, але наразі у Пентагоні “не бачили жодних достовірних доказів” нецільового використання або незаконного перенаправлення американського обладнання.

Він також відзначив і подякував країнам-союзникам за важливі пакети допомоги, які були поставлені Україні. Йдеться, зокрема, про підтримку для України з боку Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Швеції і Великої Британії.

– Разом ці зобов’язання складуть мільярди доларів додаткової військової допомоги Україні. Ми повинні продовжувати зосереджуватися як на нагальних потребах України на полі бою, так і на допомозі Україні у зміцненні, модернізації та підтримці її Збройних сил у довгостроковій перспективі, – сказав він.

Саме тому, зазначив Остін, минулого місяця у Вашингтоні пройшла Конференція з питань оборонно-промислової бази України, де метою було започаткування “нової ери співпраці” для задоволення довгострокових потреб України у сфері безпеки.

– Ми залишаємось відданими зміцненню оборонно-промислової бази України як для інтенсифікації поточної боротьби України, так і для посилення її довгострокового стримування. І наші союзники і партнери з гордістю працюють поруч з нами, – сказав він.

Глава Пентагону наголосив, що у боротьбі України з агресією РФ на кону стоїть “безпека всієї міжнародної спільноти“.

Попередній Рамштайн

Засідання 17-го Рамштайну проходило 22 листопада, де обговорювалося створення нової коаліції засобів ППО. Лідерами цієї коаліції тоді виступили Німеччина та Франція.

Перед цим, у жовтні 2023 року, засідання Контактної групи з оборони України проходило в Брюсселі, де вперше особисто був присутній президент Володимир Зеленський.

Джерело: DoD

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