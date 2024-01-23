Столтенберг назвав умови, за яких Росія не ризикне напасти на країни НАТО

Російська Федерація не зможе загрожувати військовою агресією країнам усередині блоку НАТО, якщо Альянс продовжить вносити інвестиції у свою оборону та проводити навчання регулярних армій для посилення обороноздатності.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає пресслужба північноатлантичного відомства.

Він наголосив, що з початку передання допомоги Києву в умовах повномасштабної війни члени Альянсу наростили й власну оборонну спроможність.

Зараз дивляться

— Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що робить Росія, ми посилили нашу пильність, нашу присутність у східній частині Альянсу, але вся ідея цього полягає в тому, щоб запобігти нападу на члена НАТО, — зазначив політик.

Столтенберг додав, що тепер Блок прагне не допустити ескалації біля своїх східних кордонів.

— Ми досягатимемо цього шляхом розгортання більшої кількості власних бойових підрозділів, збільшення інвестицій у нашу оборонну промисловість та військові навчання. До речі, цього тижня стартують найбільші військові навчання за останні десять років, у них візьмуть участь близько 90 тис. солдатів НАТО, – сказав він.

Нагадаємо, 23 січня Столтенберг і генеральний менеджер Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс уклали контракти на закупівлю близько 220 тис. 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму $1,2 млрд.

Вони потрібні для поповнення арсеналу союзників у рамках Альянсу на тлі продовження війни РФ проти України.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.