Столтенберг назвав умови, за яких Росія не ризикне напасти на країни НАТО
Російська Федерація не зможе загрожувати військовою агресією країнам усередині блоку НАТО, якщо Альянс продовжить вносити інвестиції у свою оборону та проводити навчання регулярних армій для посилення обороноздатності.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає пресслужба північноатлантичного відомства.
Він наголосив, що з початку передання допомоги Києву в умовах повномасштабної війни члени Альянсу наростили й власну оборонну спроможність.
— Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що робить Росія, ми посилили нашу пильність, нашу присутність у східній частині Альянсу, але вся ідея цього полягає в тому, щоб запобігти нападу на члена НАТО, — зазначив політик.
Столтенберг додав, що тепер Блок прагне не допустити ескалації біля своїх східних кордонів.
— Ми досягатимемо цього шляхом розгортання більшої кількості власних бойових підрозділів, збільшення інвестицій у нашу оборонну промисловість та військові навчання. До речі, цього тижня стартують найбільші військові навчання за останні десять років, у них візьмуть участь близько 90 тис. солдатів НАТО, – сказав він.
Нагадаємо, 23 січня Столтенберг і генеральний менеджер Агентства НАТО з підтримки та закупівель (NSPA) Стейсі Каммінгс уклали контракти на закупівлю близько 220 тис. 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму $1,2 млрд.
Вони потрібні для поповнення арсеналу союзників у рамках Альянсу на тлі продовження війни РФ проти України.