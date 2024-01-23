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ЄС готовий до радикальних дій через блокування Орбаном допомоги Україні – Bloomberg

Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

Лідери Європейського Союзу готові до жорсткої гри з Угорщиною, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє Bloomberg.

Співрозмовники видання на умовах анонімності зазначили, що держави-члени ЄС готові ухвалити пакет допомоги Україні на саміті в Брюсселі 1 лютого, незалежно від того, чи підтримає його Угорщина.

Зараз дивляться

– Якщо Орбан продовжить блокувати пакет підтримки, буде рішення решти 26 країн ЄС ухвалити його, і підготовка до такого сценарію вже добре просунулася, – сказали чиновники.

Потенційний запасний варіант полягає в тому, щоб решта країн-членів ЄС спрямували гроші Києву поза межами бюджетного процесу ЄС. 

Якщо Орбан вирішить піти цим шляхом, можлива ескалація, включаючи запуск ЄС наступного етапу штрафних заходів проти Будапешта, що може призвести до позбавлення його права голосу як країни-члена, заявили чиновники.

Водночас такий сценарій може призвести до більш масштабного зіткнення: словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо минулого тижня вже попередив інших лідерів, що він захистить Угорщину від будь-яких потенційних кроків, спрямованих на позбавлення уряду Орбана його прав у блоці.

Раніше депутат Європарламенту від Фінляндії Петрі Сарвамаа повідомив про схвалення резолюції щодо позбавлення Угорщини права голосу в ЄС.

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Джерело: Bloomberg
ЄС, Війна в Україні, Угорщина
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