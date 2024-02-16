Російський політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Про це повідомляє місцеве управління Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

Олексій Навальний помер у колонії: заява ФСВП

У Федеральній службі виконання покарань заявляють, що 16 лютого у виправній колонії №3 “засудженому Олексію Навальному стало зле після прогулянки. Майже відразу він знепритомнів”.

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В УФСВП РФ по Ямало-Ненецькому округу стверджують, що “негайно прибули медичні працівники установи, викликали швидку медичну допомогу”.

– Усі необхідні реанімаційні заходи не мали позитивних результатів. Лікарі швидкої медичної допомоги констатували смерть засудженого. Причини смерті встановлюються, – йдеться в повідомленні УФСВП РФ по Ямало-Ненецькому округу.

Олексій Навальний помер у колонії: реакція Кремля

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков лаконічно прокоментував новину про те, що Олексій Навальний помер у колонії.

– Президенту повідомлено, – сказав Пєсков.

Олексій Навальний помер у колонії: реакція представників політика

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявляє, що поки не має жодних підтверджень повідомлень, які поширює УФСВП РФ по Ямало-Ненецькому округу.

– Адвокат Олексія зараз вилітає до Харпу. Щойно в нас буде якась інформація, ми її повідомимо, – пообіцяла Кіра Ярмиш.

Начальник штабу Олексія Навального Леонід Волков зауважив:

– Російська влада опублікувала зізнання, що вбила Олексія Навального у в’язниці. У нас немає способу підтвердити це чи довести, що це неправда.

Адвокат Навального Леонід Соловйов зазначив, що на прохання сім’ї політика не коментує повідомлення про смерть.

– Зараз з’ясовуємо ситуацію, – лаконічно зазначив адвокат Навального.

Крім того, представник Навального додав, що відвідував свого підзахисного в середу, і тоді з політиком все було гаразд.

Олексій Навальний помер у колонії: реакція Зеленського

Новину про те, що Олексій Навальний помер у колонії, президент України Володимир Зеленський прокоментував просто під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

– Щойно стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним, як і тисячі замучених і закатованих через одну цю істоту. Йому байдуже, хто загине, щоб він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне, – сказав Володимир Зеленський.

Олексій Навальний помер у колонії: реакція Шольца

Канцлер Німеччини Олаф Шольц принагідно теж прокоментував новину про те, що Олексій Навальний помер у колонії.

– Це просто жахливо і це знак, як Росія змінилася… На жаль, цей процес почався дуже давно, і РФ відійшла від демократії. Це вже давно не демократія, – сказав Шольц.

Вироки Навальному

У січні 2021 року політика Олексія Навального затримали в російському аеропорту після його повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння нервово-паралітичною речовиною Новачок восени 2020 року.

2 лютого суд виніс вирок Олексію Навальному – 3,5 року колонії загального режиму у справі про Ів Роше (за те, що Олексій Навальний із братом Олегом нібито переконав компанію Ів Роше укласти невигідну угоду).

Оскільки майже рік із цього терміну Навальний уже відсидів, за ґратами він мав провести ще 2 роки та 8 місяців.

20 лютого Бабушкінський суд Москви скоротив цей термін ще на півтора місяці. Із того часу його термін становив 2 роки 6 місяців та два тижні.

Звільнити політика мали наприкінці липня – на початку серпня 2023 року.

Однак у березні 2022 року Навального засудили до 9 років колонії у справі про шахрайство і неповагу до суду.

4 серпня Олексія Навального засудили до 19 років колонії особливого режиму за шістьма статтями про “екстремізм”.

Відбував покарання Навальний спершу в колонії загального режиму №2 у Покрові, потім у колонії суворого режиму №6 у Мелехово Володимирської області.

У грудні 2023 року Навального етапували до колонії №3 (“для особливо небезпечних рецидивістів”, – Ред.) у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі, що за Полярним колом.

Джерело: ФСВП, Кіра Ярмиш, Леонід Волков

Фото: Олексій Навальний

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