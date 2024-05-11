Проєкт безпекової угоди ЄС з Україною вже погодили посли: ЗМІ розкрили деталі

Посли 27 країн-членів ЄС вже погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом на виконання декларації G7 про гарантії безпеки, яку планують фіналізувати до початку липня.

Про це повідомляє Die Welt із посиланням на свої джерела, стверджуючи, що нібито має у своєму розпорядженні 11-сторінковий текст документа, переговори щодо якого ведуть Київ і Європейська служба зовнішніх справ.

Безпекова угода Євросоюзу з Україною: що відомо

За даними видання, в ЄС хочуть завершити роботу над угодою до початку липня.

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– Євросоюз і його держави-члени відіграють ключову роль у безпосередній і довгостроковій безпеці та стійкості України через військову, цивільну, гуманітарну, фінансову, торговельну й економічну допомогу, розміщення переміщених осіб, підтримку реформ, реконструкцію, а також через обмежувальні заходи та дипломатичну підтримку, – йдеться у проєкті.

Також там є положення про зобов’язання ЄС у разі нової агресії проти України протягом 24 годин провести консультації щодо її потреб, водночас виключається пряма участь солдатів Євросоюзу разом з українськими у бойових діях проти Росії.

Брюссель обіцяє Україні продовження постачання летальної та нелетальної зброї, продовження навчання солдатів, допомогу в реформуванні безпекового сектору, підтримку в розмінуванні країни та співпрацю в протидії гібридним загрозам і кібератакам.

Станом на сьогодні Україна підписала двосторонні безпекові угоди із сімома країнами ЄС. Йдеться про Німеччину, Данію, Францію, Італію, Фінляндію, Нідерланди та Латвію. Також укладені угоди з Канадою та Великою Британією.

На початку травня президент Володимир Зеленський заявив про підготовку ще семи угод із безпеки з країнами-партнерами, зокрема й зі США.

Джерело: Die Welt

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