Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Що таке знятий з військового обліку під час воєнного стану
Біографія
Олександр Кубраков: біографія колишнього віцепрем’єра-міністра інфраструктури
Інфографіка
В Україні зростуть штрафи за ухилення від мобілізації: ВР ухвалила законопроєкт
Не очікуємо серйозних проривів: США ставлять під сумнів можливості РФ в Україні
Відсік голову кухонним ножем: на Київщині чоловік жорстоко вбив та розчленував сина
Світ
Потребує перевірки
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Проєкт безпекової угоди ЄС з Україною вже погодили посли: ЗМІ розкрили деталі

прапори України та ЄС
Фото: Pixabay

Посли 27 країн-членів ЄС вже погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом на виконання декларації G7 про гарантії безпеки, яку планують фіналізувати до початку липня.

Про це повідомляє Die Welt із посиланням на свої джерела, стверджуючи, що нібито має у своєму розпорядженні 11-сторінковий текст документа, переговори щодо якого ведуть Київ і Європейська служба зовнішніх справ.

Безпекова угода Євросоюзу з Україною: що відомо

За даними видання, в ЄС хочуть завершити роботу над угодою до початку липня.

Зараз дивляться

– Євросоюз і його держави-члени відіграють ключову роль у безпосередній і довгостроковій безпеці та стійкості України через військову, цивільну, гуманітарну, фінансову, торговельну й економічну допомогу, розміщення переміщених осіб, підтримку реформ, реконструкцію, а також через обмежувальні заходи та дипломатичну підтримку, – йдеться у проєкті.

Також там є положення про зобов’язання ЄС у разі нової агресії проти України протягом 24 годин провести консультації щодо її потреб, водночас виключається пряма участь солдатів Євросоюзу разом з українськими у бойових діях проти Росії.

Брюссель обіцяє Україні продовження постачання летальної та нелетальної зброї, продовження навчання солдатів, допомогу в реформуванні безпекового сектору, підтримку в розмінуванні країни та співпрацю в протидії гібридним загрозам і кібератакам.

Станом на сьогодні Україна підписала двосторонні безпекові угоди із сімома країнами ЄС. Йдеться про Німеччину, Данію, Францію, Італію, Фінляндію, Нідерланди та Латвію. Також укладені угоди з Канадою та Великою Британією.

На початку травня президент Володимир Зеленський заявив про підготовку ще семи угод із безпеки з країнами-партнерами, зокрема й зі США.

Читайте також
Зеленський анонсував початок переговорів щодо гарантій безпеки з Ірландією
Зеленський

Джерело: Die Welt

Безпека, Війна в Україні, Російська агресія, Україна-ЄС
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Україні можуть збільшити тарифи на електрику: в Міненерго пояснили причини
Світло, електрика
У Харкові було чутно вибухи: зафіксовано приліт у передмісті
Вибух, атака дронів, ракетна атака
У Німеччині пропонують застосовувати ППО країн НАТО для захисту України від атак РФ
ППО війна
Обстріл Вовчанської громади: РФ запустила понад 20 КАБів, загинуло двоє людей
Обстріл Вовчанська 11 травня – є жертви та постраждалі
Бої на Харківщині й збиття російського Су-25: новини 11 травня
Що сталося в Україні та світі: головні новини за 11 травня 2024 року

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь