Україна та Ірландія домовилися якнайшвидше почати роботу над двосторонньою безпековою угодою на основі Вільнюської декларації G7.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з прем’єром Ірландії Саймоном Гаррісом.

Зазначено, що під час переговорів Гарріс підтвердив особисту участь у Саміті миру, який відбудеться у червні в Швейцарії.

Зараз дивляться

– Нейтральна Ірландія – не означає байдужа до несправедливості та відновлення миру, – наголосив Зеленський.

Президент України також подякував Ірландії за гуманітарну та логістичну допомогу та обговорив з Гаррісом перспективу співпраці у сфері розмінування.

Безпекові угоди України

На Вільнюському саміті НАТО у липні 2023 року країни G7 погодили декларацію безпекової підтримки України.

Наразі Україна вже має відповідні угоди з Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Францією, Данією, Італією та Нідерландами.

7 травня президент Зеленський заявив, що наша держава протягом найближчих тижнів планує підписати нові безпекові угоди з країнами-партнерами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.