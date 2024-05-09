Зеленський анонсував початок переговорів щодо гарантій безпеки з Ірландією
Україна та Ірландія домовилися якнайшвидше почати роботу над двосторонньою безпековою угодою на основі Вільнюської декларації G7.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками телефонної розмови з прем’єром Ірландії Саймоном Гаррісом.
Зазначено, що під час переговорів Гарріс підтвердив особисту участь у Саміті миру, який відбудеться у червні в Швейцарії.
– Нейтральна Ірландія – не означає байдужа до несправедливості та відновлення миру, – наголосив Зеленський.
Президент України також подякував Ірландії за гуманітарну та логістичну допомогу та обговорив з Гаррісом перспективу співпраці у сфері розмінування.
Безпекові угоди України
На Вільнюському саміті НАТО у липні 2023 року країни G7 погодили декларацію безпекової підтримки України.
Наразі Україна вже має відповідні угоди з Великою Британією, Канадою, Німеччиною, Францією, Данією, Італією та Нідерландами.
7 травня президент Зеленський заявив, що наша держава протягом найближчих тижнів планує підписати нові безпекові угоди з країнами-партнерами.