Війна в Ізраїлі: хто підтримує ХАМАС, а хто тримається нейтралітету

Станом на вечір 8 жовтня, коли добігає кінця другий день нового спалаху конфлікту між Палестиною та Ізраїлем, відомо про щонайменше 1,1 тис. загиблих з двох боків і десятки викрадених ізраїльтян бойовиками ХАМАС, що контролюють сектор Газа.

У відповідь на найзапеклішу і найкривавішу атаку палестинських сил на Ізраїль, ізраїльська Армія оборони (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по житлових кварталах, мечетях і будинках чиновників ХАМАСу, убивши понад сотню людей, зокрема й цивільних.

Пізно ввечері в неділю президент України Володимир Зеленський заявив, що на наступний тиждень заплановано безліч міжнародних заходів, які матимуть на меті зупинити терор, маючи на увазі саме бойовиків із ХАМАС.

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Паралельно з цим дедалі частіше в мережі з’являються повідомлення про те, що Росія підтримує бойовиків із ХАМАС, надаючи, зокрема, палестинській радикальній організації знання, отримані під час російсько-української повномасштабної війни.

Про те, хто підтримує ХАМАС, а також про те, як приблизно може бути сформовано міжнародні коаліції щодо палестинсько-ізраїльської війни – можна прочитати на Фактах ICTV.

Почнемо з того, що ситуація в Близькосхідному регіоні напружена не перший десяток років, а ставлення до Ізраїлю з боку мусульманських держав погіршене, здебільшого, через здобуття державності після закінчення Другої світової війни.

Країни Заходу, як, наприклад, США, регулярно намагаються активізувати дипломатичні зусилля в регіоні, спрямовуючи їх на те, щоб частина арабських країн послабила негативне ставлення до Ізраїлю.

Утім, уже зараз, під кінець другого дня найзапеклішого спалаху насильства в регіоні, можна виокремити кілька країн, які підтримали ту чи іншу сторону.

Атаки бойовиків із ХАМАС уже офіційно підтримали такі країни:

Катар

Афганістан

Іран

Кувейт

Ємен

Сирія

Також напад палестинських сил ХАМАС підтримали в радикальній організації Хезболла, яка тісно пов’язана з Ліваном та Іраном.

Окремо варто відзначити країни, які не виступили на боці ні Ізраїлю, ні Палестини, але мають свої інтереси в регіоні і зробили неоднозначні заяви. До числа цих країн можна віднести Туреччину, Китай і Росію.

Катар

Катар, який традиційно виступає категорично проти нормалізації відносин з Ізраїлем, висловив “глибоку заклопотаність” у зв’язку з розвитком подій у секторі Газа.

У заяві Міністерства закордонних справ Катару йдеться про те, що Ізраїль “несе повну відповідальність за тривалу ескалацію у зв’язку з постійними порушеннями прав палестинського народу, зокрема й за нещодавні вторгнення у священну мечеть Аль-Акса під охороною ізраїльської поліції”.

У МЗС Катару закликали міжнародне співтовариство “змусити Ізраїль припинити кричущі порушення міжнародного права, закликати його до відповідальності за дотримання законних міжнародних рішень та історичних прав палестинського народу і не допустити, щоб ці події були використані як привід для розпалювання нової непропорційної війни проти палестинського цивільного населення в Газі”.

У заяві підтверджується “послідовна позиція Катару на підтримку палестинської справи і законних прав палестинського народу, включно зі створенням незалежної держави в межах 1967 року зі столицею в Східному Єрусалимі”.

Зазначимо, що Катар є найважливішим фінансовим спонсором і іноземним союзником ХАМАС. Емір Катару шейх Хамад бен Халіфа аль-Тані став першим державним лідером, який відвідав уряд ХАМАС у 2012 році. Наразі емірат перерахував ХАМАСу $1,8 млрд. Водночас Ізраїль сподівається, що Катар приєднається до Авраамських угод, укладених за посередництва США, і встановить із ним дипломатичні відносини, як це вже зробила низка арабських держав.

Афганістан

Своєю чергою відреагував і Афганістан, незважаючи на руйнівний землетрус, що стався в цій країні напередодні і забрав життя понад 2 тис. осіб.

У заяві МЗС Афганістану, кероване талібами, також виступили на підтримку Палестини і виправдали атаку ХАМАС “нехтуванням Ізраїлем” прав палестинців.

У заяві для преси йдеться: “Ісламський Емірат Афганістан уважно стежить за останніми подіями в секторі Газа і вважає, що вони є результатом нехтування ізраїльськими сіоністами прав пригнобленого палестинського народу та неодноразових образ і неповаги до мусульманських святинь, а також будь-якого виду захисту і опору палестинського народу за свободу”.

Ємен

Повстанці-хуті, які контролюють столицю країни Сану, заявили, що підтримують “героїчну операцію джихадистів”, маючи на увазі палестинських бойовиків ХАМАС.

У заяві, опублікованій на сайті підконтрольного хуті інформаційного агентства SABA, іранське угруповання заявило, що напад “показав слабкість, крихкість і безсилля” Ізраїлю.

Воно назвало операцію ХАМАС “битвою гідності, гордості та захисту”.

Сирія

Міністерство закордонних справ Сирії назвало операцію ХАМАС “почесним досягненням, яке доводить, що єдиний шлях для палестинців до набуття своїх законних прав – це опір у всіх його формах”.

Сирія також висловила свою “підтримку” палестинському народу і силам, які “борються із сіоністським тероризмом”.

Кувейт

Кувейт висловив “серйозну стурбованість” розвитком подій між Ізраїлем і палестинцями, звинувативши Ізраїль у “кричущих нападах”.

У своїй заяві міністерство закордонних справ Кувейту закликало міжнародне співтовариство “зупинити провокаційні дії окупаційної влади”, маючи на увазі під цим Ізраїль, і “політику розширення поселень”, натякаючи на поселення на західному березі річки Йордан.

При цьому уряд Кувейту не підтримав безпосередньо агресію з боку палестинського руху ХАМАС.

Іран

Головний військовий радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї заявив, що Тегеран підтримав суботні атаки ХАМАС на Ізраїль і продовжуватиме підтримувати ісламістських бойовиків “до визволення Палестини та Єрусалима”.

Висловлювання Ях’ї Рахіма Сафаві, колишнього командувача Революційною гвардією країни, тільки посилюють підозри в тому, що Тегеран зіграв безпосередню роль у підтримці свого традиційного союзника – ХАМАС – у добре спланованих терактах.

Зазначимо, що заяви Рахіма Сафаві та інших високопоставлених іранських політиків також будуть сприйняті давнім регіональним суперником Ірану Саудівською Аравією як загрозливий сигнал про те, що Тегеран готовий розпалити регіональний конфлікт, щоб завадити Ер-Ріяду нормалізувати відносини з Ізраїлем, як цього хотіли б США.

– Ми підтримуємо похвальні операції Буря Аль-Акси, – цитують державні ЗМІ Ірану Рахіма Сафаві, який використовував назву ХАМАС для позначення суботніх ракетних обстрілів і вторгнень.

Напад із Гази стався всього через чотири дні після того, як Хаменеї написав у соціальних мережах: “Узурпаторському режиму приходить кінець. Сьогодні палестинська молодь і рух проти гноблення та окупації в Палестині енергійніші, живіші та більш підготовлені, ніж будь-коли за останні 70 або 80 років. З Божою допомогою рух досягне своїх цілей”.

Хезболла

Ліванська радикальна організація Хезболла у своїй заяві високо оцінила “героїчну операцію” ХАМАС.

– Хезболла вітає палестинський народ, який чинить опір, – ідеться в заяві ліванського шиїтського руху, в якій він вітає ХАМАС і його збройне крило Бригади Еззедіна аль-Кассама за “масштабну і героїчну операцію”.

Хезболла заявила, що її керівництво стежить за розвитком подій і “перебуває в прямому контакті з керівництвом палестинського опору в країні та за кордоном”.

Також у ліванській організації заявили, що операція ХАМАС в Ізраїлі стала “відповіддю на триваючі злочини окупантів і напади на святі місця”.

Підтримуване Іраном угруповання також заявило, що операція ХАМАС – це “послання арабському і мусульманському світові та всьому міжнародному співтовариству, особливо тим, хто прагне до нормалізації відносин”.

Зазначимо, що 2006 року Хезболла та Ізраїль вели 34-денну війну.

Туреччина

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у неділю, що Туреччина має намір активізувати дипломатичні зусилля для досягнення спокою під час бойових дій між ізраїльськими та палестинськими військами, але водночас додав, що єдиним шляхом досягнення миру в регіоні є вирішення про дві держави.

Туреччина, яка в минулому підтримувала палестинців, приймала у себе членів ісламістського угруповання ХАМАС, яке вчинило напад на Ізраїль, і виступала за вирішення проблеми двох держав, заявила в суботу, що готова надати допомогу в деескалації напруженості.

Виступаючи в Стамбулі, Ердоган повторив заклик до обох сторін уникати кроків, які призведуть до загострення конфлікту, і додав, що ізраїльсько-палестинський конфлікт лежить в основі всіх проблем на Близькому Сході.

– Доти, доки цю проблему не буде розв’язано справедливим чином, наш регіон продовжуватиме жити в тузі за миром, – сказав Ердоган.

Глава турецької держави додав, що “міцний регіональний мир можливий тільки за умови остаточного розв’язання палестино-ізраїльської проблеми”.

– У зв’язку з цим, як ми завжди наголошували, збереження перспективи дводержавного рішення дуже важливе, – сказав Реджеп Ердоган.

Він також зазначив, що створення незалежної палестинської держави в кордонах, встановлених 1967 року, зі збереженням її територіальної цілісності та зі столицею в Єрусалимі є сьогодні “необхідністю, яку не можна відкладати”.

– Коли правосуддя відкладається, ціну за це, на жаль, платять і палестинці, і ізраїльтяни, і весь наш регіон, – сказав Ердоган.

Бойові дії відбуваються в той момент, коли Анкара прагне відновити стосунки з Ізраїлем після багаторічного протистояння щодо питання про статус Єрусалима та палестино-ізраїльського конфлікту.

Китай

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що країна “глибоко занепокоєна нинішньою ескалацією напруженості та насильства між Палестиною та Ізраїлем”.

– Повторення конфлікту ще раз показує, що тривалий застій у мирному процесі не може тривати. Фундаментальний шлях виходу з конфлікту лежить через реалізацію рішення про дві держави і створення незалежної держави Палестина, – йдеться в заяві.

Міністерство закордонних справ КНР заявило, що Китай продовжуватиме співпрацювати з міжнародним співтовариством у пошуках шляхів досягнення миру, і закликало його діяти оперативніше і сприяти “якнайшвидшому поновленню мирних переговорів між Палестиною та Ізраїлем”.

Росія

З боку Москви не надходили офіційні повідомлення про те, щоб висловити підтримку одній зі сторін: ні Ізраїлю, ні Палестині.

Водночас у соцмережах поширюється безліч відео, як безпілотники ХАМАС атакують бронетехніку Ізраїлю безпілотниками, скидаючи на них вибухівку. Експерти та оглядачі вважають, що подібної тактики бойовики ХАМАС могли навчитися лише у росіян.

Крім того, як зазначає американський Інститут вивчення війни (ISW), подібна ескалація, яка сьогодні відбувається на Близькому Сході, грає лише на руку Росії, оскільки це відверне увагу західних партнерів України від російсько-української війни.

Інші країни в регіоні

Наступ бойовиків відбувається у вельми делікатний дипломатичний момент, коли Саудівська Аравія натякнула, що може нормалізувати відносини з Ізраїлем. Саме цей альянс глибоко турбує Іран.

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, імовірно, підняв тривогу в Ірані, коли минулого місяця в інтерв’ю телеканалу Fox News, кажучи про дипломатичні відносини з Ізраїлем, він сказав: “Кожен день ми стаємо ближче”, натякаючи на дружбу з офіційним Єрусалимом.

Водночас останніми тижнями іранські лідери виступають проти пропонованої США угоди між Ізраїлем і Саудівською Аравією, а 3 жовтня Хаменеї заявив, що країни, які прагнуть нормалізувати відносини з Ізраїлем, йдуть на великий ризик.

Інша важлива держава в регіоні – Єгипет – ще в 1980-х роках нормалізувала відносини з Ізраїлем. За даними ізраїльських Telegram-каналів, єгипетська влада, а також влада Йорданії (встановила дипвідносини з Ізраїлем у середині 1990-х), вела переговори з ісламістською військово-політичною організацією ХАМАС. Така ініціатива про переговори надійшла, за даними соцмереж, саме з боку офіційного Єрусалима.

Утім, як зазначають джерела газети The Washington Post, повідомили, що переговори завершилися безрезультатно. Офіційно це ні підтверджувалося, ні спростовувалося.

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