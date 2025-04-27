Лавров заявив, що Росія не передасть ЗАЕС під контроль США та України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що окупована Запорізька атомна електростанція начебто перебуває “в надійних руках”, і виключив можливість будь-яких змін в управлінні об’єктом.

Про це Лавров сказав в інтерв’ю CBS News.

Лавров прокоментував майбутнє ЗАЕС

Під час розмови журналістка запитала міністра про пропозицію президента США Дональда Трампа щодо можливого спільного управління Запорізькою АЕС США та Україною, про яку раніше повідомляли ЗМІ.

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– Ні, ми не отримували такої пропозиції, а якщо й отримаємо, то пояснимо, що управління Запорізькою АЕС перебуває у віданні російської державної корпорації Росатом, під наглядом персоналу МАГАТЕ, який постійно присутній на майданчику і здійснює моніторинг… АЕС у надійних руках, – оголосив Лавров, стверджуючи, що вимоги безпеки на станції начебто “повністю виконуються”.

На уточнювальне запитання, чи означає це відмову від пропозиції США, глава МЗС РФ відповів: Не думаю, що можливі будь-які зміни.

Він також заявив, що питання тимчасово окупованого Криму є “вирішеним”, оскільки “Росія не веде переговори про цілісність своєї території”, і, за його словами, Трамп це “розуміє”.

Що відомо про переговори щодо ЗАЕС

24 квітня агентство Bloomberg повідомило, що США пропонували Росії передати контроль над Запорізькою АЕС Україні.

Згідно з планами адміністрації Трампа, станція після цього мала б перейти під американське управління для постачання електроенергії як на підконтрольні Україні, так і на окуповані території.

25 квітня агенство Reuters поінформувало про ініціативу США щодо припинення війни, яка передбачала передачу контролю над станцією Україні, а потім – управління Сполученим Штатам. Постачання електроенергії планували забезпечити обом сторонам.

26 квітня Reuters опублікувало дані про пропозиції, які українські та європейські офіційні особи передали США на переговорах у Лондоні.

Згідно з ними, Україна мала б відновити контроль над Запорізькою АЕС за участю США, а також над Каховською гідроелектростанцією.

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