Reuters опублікувало повний текст “мирної угоди” Трампа: що вона передбачає

Сьогодні агентство Reuters оприлюднило текст мирної угоди, яку, за його даними, спеціальний представник президента США Стів Віткофф презентував представникам європейських країн на зустрічі в Парижі 17 квітня.

Reuters публікує документ без змін. Офіційного підтвердження його автентичності немає.

Ключові положення мирної угоди

Постійне припинення вогню. Сторони мають негайно розпочати технічні переговори щодо реалізації домовленостей.

Зараз дивляться

Гарантії безпеки для України:

Україна отримує надійні гарантії безпеки.

Гарантами виступатимуть європейські країни та інші охочі держави.

Вступ до НАТО та ЄС:

Україна зобов’язується не прагнути вступу до НАТО.

Україна зберігає право продовжити курс на членство в ЄС.

Територіальні питання:

США юридично визнають контроль Росії над Кримом.

США фактично визнають контроль Росії над Луганщиною, а також частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей.

Україна відновлює контроль над Харківською областю.

Україна отримує контроль над Запорізькою АЕС та Каховською ГЕС, які адмініструватимуться під наглядом США. Електроенергія постачатиметься обом сторонам.

Україна отримує безперешкодний доступ до Дніпра та контроль над Кінбурнською косою.

Економіка:

США та Україна підписують угоду про економічне співробітництво, зокрема у сфері видобутку корисних копалин.

Україна має бути повністю відновлена й отримає фінансову компенсацію.

Санкції проти Росії, запроваджені з 2014 року, будуть скасовані.

Відновлюється економічна співпраця між США та Росією, зокрема в енергетичному секторі.

Реакція України та США

Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна юридично не визнає окупацію Криму Росією.

– Ми не маємо про що говорити на цю тему – це поза нашою Конституцією. Це наша територія, територія народу України, – сказав він 22 квітня.

У відповідь на заяву Зеленського президент США Дональд Трамп опублікував критичне повідомлення, в якому заявив, що Крим у 2014 році був “зданий без жодного пострілу”. Також він зазначив, що висловлювання українського президента “перешкоджають мирним переговорам”.

Зеленський відповів, додавши заяву колишнього держсекретаря США Майка Помпео, який у Кримській декларації 2018 року підтвердив незмінну позицію США: Росія не має права зазіхати на жодну українську територію.

23 квітня під час зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським держсекретар США Марко Рубіо спростував інформацію про те, що Вашингтон начебто вимагав від України юридично відмовитися від Криму.

За словами Сікорського, Рубіо також підкреслив, що Україна як суверенна держава має право розвивати свої Збройні сили та оборонну промисловість.

Сьогодні в інтерв’ю Time Трамп прокоментував перебіг переговорів щодо завершення війни. Він знову заявив, що прагнення Києва до членства в НАТО стало причиною початку війни.

– Я не думаю, що вони колись зможуть вступити до НАТО. Я вважаю, що саме це… спричинило війну – коли вони почали говорити про вступ. Якби ця тема не порушувалась, було б значно більше шансів, що війни не було б взагалі, – сказав Трамп.

Щодо Криму Трамп заявив, що Росія “забрала його в Обами” (йдеться про анексію Криму у 2014 році, коли президентом США був Барак Обама – Ред.).

Він також поставив під сумнів, чи зможе Україна повернути півострів.

Президент США висловив переконання, що досягти мирної угоди між Росією і Україною можливо.

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