Пакистан заявив про можливу атаку з боку Індії вже в найближчі 36 годин

У Пакистані заявили, що Індія може вдатися до військових дій проти них уже в найближчі 24-36 годин через загострення ситуації між країнами.

Про це пише CNN, посилаючись на повідомлення міністра інформації та мовлення Пакистану Аттаулла Тарара.

У Пакистані попередили про удар з боку Індії

Високопоставлений чиновник заявив, що країна має розвіддані про те, що Індія планує військову атаку проти Пакистану найближчими днями.

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– Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір здійснити військові дії проти Пакистану протягом наступних 24-36 годин, – заявив міністр, не додавши доказів.

Ситуація загострилася після нападу на туристів у Кашмірі, підконтрольному Індії. Тоді загинуло 26 осіб. Індія звинувачує в цьому Пакистан, але той усе заперечує та пропонує провести незалежне розслідування.

CNN нагадав, що Кашмір – територія, на яку претендують обидві країни. Через нього вони вже тричі воювали. Зараз регіон розділений лінією контролю, де часто відбуваються перестрілки.

Індія дала армії повну свободу дій

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді надав військовим повну свободу в реагуванні на смертельний напад у Кашмірі, у якому країна звинувачує Пакистан.

France 24 пише, що за даними високопоставленого джерела AFP, Моді провів зустріч із військовими та представниками служб безпеки для обговорення відповіді на теракт.

Індійська армія у вівторок повідомила про кілька перестрілок із пакистанськими військами через лінію контролю в Кашмірі.

У Пакистані військові не підтвердили стрілянину, але державне радіо в Ісламабаді повідомило про ліквідацію індійського безпілотника, але деталі інциденту не уточнено.

Реакція США на загострення ситуації між Пакистаном та Індією

Речниця Держдепу США Теммі Брюс на брифінгу повідомила, що Вашингтон підтримує постійний зв’язок з Індією і Пакистаном, закликаючи країни не загострювати напруженість.

За її словами, держсекретар Марко Рубіо вже сьогодні або завтра планує переговори з міністрами закордонних справ двох країн. Він також має закликати інших лідерів та міністрів закордонних справ звернутися до Індії та Пакистану щодо цього питання.

– Щодня вживаються заходи, у цьому випадку міністр безпосередньо спілкується зі своїми колегами в Індії та Пакистані, і ми, безумовно, очікуємо на вплив, який він зазвичай чинить на людей, з якими він розмовляв, і, звісно, на керівництво президента Дональда Трампа, Індію та Пакистан, які ведуть ці розмови, – розповіла Теммі Брюс.

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