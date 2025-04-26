Індія заявила про обстріл прикордоння Кашміру з боку Пакистану

Індія звинуватила війська Пакистану в обстрілі своїх блокпостів уздовж кордону в спірному Кашмірі у ніч проти 26 квітня.

На межі війни

– Індійські війська дали адекватну відповідь зі стрілецької зброї, – йдеться в заяві індійської сторони.

Там зауважили, що повідомлення про постраждалих не надходили.

Зараз дивляться

Водночас Пакистан не коментував ці звинувачення з боку Делі, а незалежна перевірка факту обстрілу наразі неможлива.

У минулому кожна сторона звинувачувала іншу в розв’язанні прикордонних сутичок у Гімалайському регіоні.

Associated Press повідомляє, що сьогодні у Кашмірі, що перебуває під управлінням Пакистану, були відкриті ринки і не жодних ознак евакуації із сіл, розташованих поблизу лінії контролю.

У ніч проти 25 квітня індійська армія такоє заявляла про обстріл поста у секторі Гурез зі стрілецької зброї.

Новий сплеск напруженості між Індією та Пакистаном спостергіється через вбивство 25 індійських туристів у Кашмірі кілька днів тому.

Індія звинуватила Пакистан у підтримці “прикордонного тероризму”, що Ісламабад категорично заперечує.

Вона також призупинила дію важливого договору про спільне використання водних ресурсів і закрила єдиний сухопутний пункт перетину кордону, а з неділі анулювала візи, видані пакистанцям.

Пакистан у відповідь скасував візи, видані індійцям, закрив свій повітряний простір і призупинив торгівлю з Індією.

Джерело : AP

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.