Вибори в Румунії: у другий тур вийшли ультраправий Джордже Сіміон і мер Бухареста

У першому турі виборів президента Румунії лідирує ультраправий кандидат Джордже Сіміон. Його суперником у другому турі буде колишній мер Бухареста Нікушор Дан.

Про це повідомляється на сайті ЦВК Румунії.

Президентські вибори в Румунії: результати

Станом на 07:00 Центрвиборчком Румунії опрацював 100% бюлетенів.

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Так, за Джордже Сіміона віддали свої голоси 3,8 млн виборців, або 40,96%. За Нікушора Дана проголосувало понад 1,9 млн румунів (20,99%). Третім йде Крін Антонеску – його на виборах президента підтримало понад 1,8 млн румунів (20,07%). Віктор Понта – четвертий – у нього понад 1,23 млн голосів, або 13,05%. На п’ятій позиції Елена Ласконі – за неї віддали голоси 252 708 виборців (2,68%).

У решти кандидатів менше ніж 1 % підтримки.

Що відомо про Джордже Сіміона

Ультранаціоналіст Джордже Сіміон від Альянсу за союз румунів (AUR) виступає проти військової допомоги Україні і називає себе “природним союзником” американського президента Дональда Трампа.

Після оприлюднення результатів екзит-полів Сіміон сказав: Це не просто перемога на виборах, це перемога гідності. Це перемога румунської гідності. Це перемога тих, хто не втратив надію, тих, хто все ще вірить в Румунію, вільну, шановану, суверенну країну.

Сіміон називає себе більш поміркованим, але неодноразово наполягав на суверенітеті Румунії і закликав до відновлення кордонів країни, що існували до Другої світової війни, за допомогою Молдови та України, в’їзд до яких йому заборонений. Київ заборонив в’їзд Сіміону через його систематичну антиукраїнську діяльність, а Молдову він називає “штучною державою”.

Водночас Сіміон часто засуджував Росію, критикував Брюссель і вихваляв республіканців Трампа в США. Він заявив, що прагне створити альянс країн всередині ЄС в дусі MAGA Дональда Трампа.

38-річний Сіміон наполягає на тому, що не має жодної прихильності до Росії, називає Володимира Путіна воєнним злочинцем і покладається на Дональда Трампа у припиненні війни в Україні.

– Ми не будемо надсилати військову допомогу Україні – і це не робить нас проросійськими, – сказав Сіміон групі іноземних журналістів у середу в Бухаресті.

Він додав, що гуманітарна та логістична підтримка Києва буде продовжуватися – так само як і підтримка прагнення України до Європейського Союзу, але не до членства в НАТО.

У грудні в Румунії відбулися парламентські вибори, на яких AUR Сіміона та інші ультраправі групи отримали 35% місць.

За опитуваннями в Румунії, Сіміон може перемогти Нікушора Дана у другому турі виборів президента Румунії. Нікушор Дан, 55-річний математик і колишній антикорупційний активіст, який заснував партію Союз Рятуйте Румунію (USR), балотується за незалежним, проєвропейським списком Чесна Румунія.

Якщо громадяни Румунії оберуть Сіміона, то він покаже їм, “скільки ми зробили внеску у військові зусилля в Україні, на шкоду румунським дітям і нашим людям похилого віку”.

На сьогодні Румунія передала Києву батарею ППО Patriot, тренує українських пілотів-винищувачів і дозволила експортувати 30 млн тонн українського зерна через свій чорноморський порт Констанца.

Чим загрожує перемога ультраправих у Румунії

Перемога ультраправих може призвести до того, що Румунія, яка межує з Україною і є членом ЄС і НАТО, відійде від свого нинішнього прозахідного шляху і стане ще однією деструктивною силою всередині європейського блоку і трансатлантичного оборонного альянсу.

Президент Румунії виконує напіввиконавчу роль зі значними повноваженнями у сфері зовнішньої політики, національної безпеки, оборонних витрат і судових призначень. Він також представляє країну на міжнародній арені і може накласти вето на важливі голосування в ЄС.

Щодо економічної ситуації в Румунії, то там середній дохід домогосподарств становить третину від середнього по ЄС. Понад 30% з 19-мільйонного населення країни перебувають під загрозою бідності та соціальної ізоляції, а майже 20% робочої сили працює за кордоном.

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