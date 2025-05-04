Обіцяє надати керівну посаду Джорджеску: у Румунії у виборах президента лідирує Сіміон

У Румунії ультраправий політик Джордже Сіміон, який наразі є фаворитом президентських виборів, сказав, якщо переможе, то надасть керівну посаду забороненому кандидатові Келіну Джорджеску.

Про це повідомляє Reuters.

Він зауважив, що націоналісти спроможні сформувати більшість та обрати Джорджеску прем’єр-міністром або провести дострокові президентські вибори. До того ж, політик припустив, що можуть провести референдум, зокрема не деталізував, що він має на увазі.

Зараз дивляться

– Є кілька способів, у які, якщо румунський народ цього забажає, пан Джорджеску може бути в керівництві, і ми цим скористаємося, — наголосив Сіміон.

За даними Digi24, Джорджеску супроводжував Сіміона на виборчу дільницю. За його словами, він прийшов не для того, аби заявити про фальсифікацію, а для того, щоб визнати “силу демократії та голосування”.

Як пише видання, опитування перед виборами вказувало на те, що Сіміон може набрати близько 30% голосів, що є впевненою перевагою, проте все одно значно менше ніж 50%, які потрібні, аби не було другого туру.

Виборчі дільниці зачинилися о 21:00. Наразі, за повідомленням екзитполів, Сіміона отримав від 30% до 33% голосів виборців. а друге місце точиться боротьба між Кріном Антонеску, кандидатом від коаліції PSD–PNL–UDMR, та незалежним кандидатом Нікушором Даном. Кожен із них набрав орієнтовно по 21–23%.

Зауважимо, що офіційні результати голосування ще не оприлюднені.

Очікується, що один із них вийде у другий тур разом із Сіміоном, який запланований на 18 травня.

За годину до закриття виборчих дільниць видання Digi24 писало, що проголосували понад 9 млн румунів — явка виборців перевищила 50%. З них 5,4 млн проживають у міських районах, а 3,5 млн — у сільській місцевості.

Вибори у Румунії

У Румунії 4 травня стартував перший тур повторних президентських виборів.

Попередні вибори, які пройшли у листопаді 2024 року, анулював Конституційний суд країни: “з метою забезпечення справедливості та законності” суд скасував увесь виборчий процес.

У першому турі виборів 2024 року здобув перемогу незалежний кандидат Келін Джорджеску, який був налаштований проти України та навіть казав, що допомогу нашій країні буде припинено.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.