Обіцяє надати керівну посаду Джорджеску: у Румунії у виборах президента лідирує Сіміон
У Румунії ультраправий політик Джордже Сіміон, який наразі є фаворитом президентських виборів, сказав, якщо переможе, то надасть керівну посаду забороненому кандидатові Келіну Джорджеску.
Про це повідомляє Reuters.
Він зауважив, що націоналісти спроможні сформувати більшість та обрати Джорджеску прем’єр-міністром або провести дострокові президентські вибори. До того ж, політик припустив, що можуть провести референдум, зокрема не деталізував, що він має на увазі.
– Є кілька способів, у які, якщо румунський народ цього забажає, пан Джорджеску може бути в керівництві, і ми цим скористаємося, — наголосив Сіміон.
За даними Digi24, Джорджеску супроводжував Сіміона на виборчу дільницю. За його словами, він прийшов не для того, аби заявити про фальсифікацію, а для того, щоб визнати “силу демократії та голосування”.
Як пише видання, опитування перед виборами вказувало на те, що Сіміон може набрати близько 30% голосів, що є впевненою перевагою, проте все одно значно менше ніж 50%, які потрібні, аби не було другого туру.
Виборчі дільниці зачинилися о 21:00. Наразі, за повідомленням екзитполів, Сіміона отримав від 30% до 33% голосів виборців. а друге місце точиться боротьба між Кріном Антонеску, кандидатом від коаліції PSD–PNL–UDMR, та незалежним кандидатом Нікушором Даном. Кожен із них набрав орієнтовно по 21–23%.
Зауважимо, що офіційні результати голосування ще не оприлюднені.
Очікується, що один із них вийде у другий тур разом із Сіміоном, який запланований на 18 травня.
За годину до закриття виборчих дільниць видання Digi24 писало, що проголосували понад 9 млн румунів — явка виборців перевищила 50%. З них 5,4 млн проживають у міських районах, а 3,5 млн — у сільській місцевості.
Вибори у Румунії
У Румунії 4 травня стартував перший тур повторних президентських виборів.
Попередні вибори, які пройшли у листопаді 2024 року, анулював Конституційний суд країни: “з метою забезпечення справедливості та законності” суд скасував увесь виборчий процес.
У першому турі виборів 2024 року здобув перемогу незалежний кандидат Келін Джорджеску, який був налаштований проти України та навіть казав, що допомогу нашій країні буде припинено.