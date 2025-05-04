Пакистан через загострення конфлікту з Індією вимагає скликати Радбез ООН

Пакистан на тлі високого рівня напруженості у відносинах з Індією офіційно вирішив сповістити Раду Безпеки ООН про ситуацію у регіоні.

Про це повідомляє Dawn з посиланням на МЗС Пакистану.

Зазначається, що міністр закордонних справ Ісхак Дар доручив постійному представнику Пакистану в ООН послу Асіму Іфтіхару вжити негайних заходів для скликання засідання Ради Безпеки.

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– Пакистан поінформує РБ ООН про агресивні дії, провокації та провокаційні заяви Індії. Пакистан особливо акцентує на незаконних діях Індії щодо призупинення чинності Договору про води Інду, – йдеться у заяві.

Пакистан про агресивні дії Нью-Делі

У МЗС запевнили, що Пакистан пояснить, як агресивні дії Нью-Делі ставлять під загрозу мир і безпеку в регіоні.

– Цей важливий дипломатичний крок є частиною зусиль Пакистану, спрямованих на представлення точних фактів міжнародній спільноті, – заявили в зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, що раніше у Пакистані відбулися випробування ракети дальнього радіусу дії на тлі напруження у відносинах з Індією. Країни перебувають на межі війни через нещодавній напад на туристів у Кашмірі.

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