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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Президент Азербайджану відмовився їхати на парад у Москву: відома причина

Ільхам Алієв
Фото: Depositphotos

Президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував свою поїздку до Москви на парад російського диктатора Володимира Путіна, який запланований на п’ятницю, 9 травня.

Про це повідомив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Алієв відмовився летіти на парад у Москву

Своє рішення президент Азербайджану пояснив тим, що має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених своєму батькові Гейдару Алієву.

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— Надійшло таке повідомлення, що Алієв не прилетить, на жаль. Пояснили так, що він має взяти участь у внутрішніх заходах, присвячених Гейдару Алієву, – сказав Ушаков.

У Кремлі раніше заявляли, що запросили на парад 9 травня до Москви лідерів 29 іноземних держав, серед яких Алієв.

Окрім Алієва, запрошення відхилив прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Також через нібито коронавірус не прилетить у Москву президент Лаосу Тхонглун Сісуліт.

Варто зауважити, що відносити РФ та Азербайджану охололи після того, як у грудні 2024 року літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який прямував до Грозного з Баку, зазнав авіатрощі у Казахстані.

Причиною авіакатастрофи стало ураження повітряного судна російською системою ППО. Алієв поклав провину за аварію літака Azerbaijan Airlines на Росію, заявивши, що Баку вимагає справедливості та покарання винних.

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Джерело: Медуза
9 Травня, Азербайджан, Військовий парад, Володимир Путін, Москва
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