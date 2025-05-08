Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським

Над Сикстинською капелою з’явився білий дим — це означає, що кардинали обрали нового Папу Римського. Новий Папа Римський вперше з’явився на балконі базиліки Святого Петра. Ним став кардинал зі США — 69-річний Роберт Френсіс Прево.

Факти ICTV розповідають, хто новий Папа Римський, що відомо про нього та як відбувся конклав у Ватикані.

Новий Папа Римський

69-річного Роберта Френсіса Прево обрали першим американським Папою Римським за 2000-річну історію Католицької Церкви. Кардинал взяв собі ім’я Лев XIV.

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Американський кардинал провів свою кар’єру, служачи в Перу. Він очолює впливову єпископську канцелярію Ватикану.

У своєму першому зверненні Папа заявив, що хоче, щоб це послання миру увійшло у серця людей, досягло сімей та всіх людей, де б вони не були.

Віддаючи шану Папі Франциску, він закликав вірян рухатися вперед без страху та бути об’єднаними, рука об руку з Богом і один з одним.

Він також подякував іншим кардиналам за те, що вони обрали його новим Папою Римським.

Білий дим над Сикстинською капелою означає, що переможець отримав щонайменше 89 голосів від 133 кардиналів, які брали участь у конклаві з обрання наступника Папи Франциска.

Натовп на площі Святого Петра вибухнув оплесками. Його ім’я оголосили пізніше, коли високопоставлений кардинал з лоджії базиліки вимовив слова Habemus papam латиною, що означає – у нас є Папа.

Потім кардинал зачитав ім’я переможця при народженні латиною та назвав ім’я, яке новий Папа Римський обрав для себе.

Після цього він вперше з’явився на публіці та дав благословення з лоджії базиліки Святого Петра.

Хто став новим Папою Римським

Новий Папа Римський, американський кардинал Роберт Френсіс Прево, буде відомий як Папа Лев XIV.

Попередній Папа Франциск вийшов до людей через годину і 20 хвилин після того, як з’явився білий дим.

Раніше Факти ICTV детально розповідали, що таке конклав у Ватикані, як він відбувається та скільки може тривати, а також як традиційно оголошують нового Папу Римського.

Джерело : AP News

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