Євроінтеграція під час війни: чи зможе Україна вступити до ЄС до 2030 року

Вона наголосила, що результат війни в Україні визначатиме майбутнє всього європейського континенту, і попередила: погана угода може лише заохотити російського диктатора Володимира Путіна до нової агресії.

Вона назвала три головні пріоритети ЄС:

підтримка обороноздатності України; відмова від російського викопного палива; інтеграція України в Євросоюз.

Але шлях України до вступу у ЄС виявляється непростим — на ньому виникають як зовнішні, так і внутрішні виклики.

Угорське блокування: перша перешкода

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що попри бажання України відкрити всі кластери вже у 2025 році, наразі варто говорити не про всі, а про певну їх частину.

Причина — позиція Угорщини, яка блокує процес не через об’єктивні критерії, а з політичних міркувань.

– ЄС рано чи пізно змушений буде втрутитися і натиснути на Будапешт, адже йдеться про політичний шантаж заради преференцій, — вважає Рейтерович.

Він також наголошує, що українська сторона мала б підготуватися до такого розвитку подій заздалегідь, адже позиція Угорщини була передбачуваною.

Що таке переговорні кластери і які можуть бути відкриті

Експерт пояснює, що у процесі вступу до ЄС поняття пріоритетності кластерів не існує — ключовим критерієм є рівень готовності України до їх відкриття.

Теоретично багато кластерів вже готові до старту, однак все впирається у політичні позиції окремих країн.

Наприклад, Угорщина висуває претензії до законодавства про національні меншини, тому може заблокувати відповідний кластер.

Натомість кластери, пов’язані з правами людини чи верховенством права, мають більше шансів бути відкритими першими.

Хто ще може блокувати вступ України у ЄС

Угорщина — не єдина країна, яка може гальмувати процес євроінтеграції України.

За словами Рейтеровича, певні застереження можуть висловити й Словаччина, Румунія, а також Польща — попри її загальну підтримку.