Кремль маніпулює міфами про Другу світову для виправдання війни в Україні — ISW

Кремль активно застосовує історичні міфи, пов’язані з Другою світовою війною, щоб підготувати суспільну думку до затяжної війни проти України та потенційної агресії проти НАТО.

Про це йдеться у свіжому аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як Кремль виправдовує війну в Україні

– Кремль продовжує використовувати російські міфи про Другу світову війну напередодні російського свята 9 травня, щоб створити інформаційні умови, аби виправдати в очах російського суспільства тривалу війну в Україні та майбутню агресію проти НАТО, — йдеться в повідомленні аналітиків.

ISW наголошує, що міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов 8 травня опублікував статтю, в якій представив вторгнення РФ до України як героїчну подію.

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Він стверджує, що ця війна “увійде в історію” як “подвиг”, рівнозначний “перемозі радянських військ і народу під час Другої світової війни”.

У звіті також вказується, що Кремль пов’язує антизахідну риторику Володимира Путіна з міфологізованим образом Другої світової, щоб посилити ідею про “екзистенційну загрозу”, перед якою, за версією російської влади, опинилася держава.

Крім того, аналітики ISW зазначають, що Росія свідомо відтворює радянську пропаганду, згідно з якою Захід нібито прагне знищити Росію — і війна повинна тривати безстроково, як нова форма “великої вітчизняної боротьби”.

Нагадаємо, в Україні, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Чехії та Молдови виступили зі спільною заявою до Росії, щоб Кремль не використовував пам’ять про Другу світову війну для виправдання нової агресії.

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