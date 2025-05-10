Це засудження Росії як агресора: Бичок пояснив слова Лева XIV про справедливий мир

Єпископ Мельбурнський УГКЦ, кардинал Микола Бичок з радістю вітав обрання 267-го Папи Римського та пояснив значення слів Лева XIV про справедливий мир, які означають передусім засудження Росії як агресора та виправдання України як жертви.

Про це він заявив під час пресконференції для українських та світових медіа.

Про обрання нового Папи Римського Лева XIV

– Цей момент знаменує початок нового етапу в житті Церкви, етапу, сповненого надії, молитви та оновленої відданості, єдності та місії, – наголосив він.

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Микола Бичок зізнався, що для нього особисто було великим привілеєм і водночас урочистою відповідальністю участь у конклаві.

– У своїх перших словах до світу “Мир усім вам” Папа Лев XIV запропонував послання глибокої пасторської простоти і сили. Хоча він не звертався до якогось одного народу, його заклик до миру звучить у серцях усіх, хто страждає від насильства і поділів, особливо в сердцях народу України, який досі переживає біль війни і вимушеного переселення, – пояснив кардинал.

Крім того, за його словами, понтифік нагадав усім, що місія Церкви полягає у тому, щоб провіщати Воскреслого Христа, заклик, який лежить у самому серці нашої віри, а його голос – це голос надії на воскресіння, що закликає церкву не відступати від світу, а йти до нього з любов’ю, милосердям та непохитною правдою.

– Папа Лев XIV уже показав ознаки об’єднучої сили не лише для Католицької церкви з усіма її різноманітними обрядами і традиціями, а й для світу, розділеного конфліктами і страхом. Його пастирське серце і чітке бачення дають заохочення всім, хто шукає зцілення та примирення.

Щиро вітаю нового Святішого Отця та молюся за нього, ввіряємо його понтифікат під опіку Пресвятої Богородиці і просимо Господа зміцнити його, щоб він провадив Церкву у проповідуванні народам Христа розп’ятого і воскреслого, – додав Микола Бичок.

Значення слів нового Папи про справедливий мир

– Справедливий мир – це не тільки зупинення війни, передусім це й виправдання України як жертви цієї війни і засудження агресії і, зокрема, агресора, як того, який напав, увірвався до України, – пояснив він.

За його словами, миру Україна чекатиме ще дуже довго, бо це не тільки зупинення війни, а й залікування всім травм війни, саме тому на останньому Синоді УГКЦ, який відбувся у липні минулого року, було зосереджено увагу на тому, як допомогти нашим вірянам, зраненим війною, які втратили рідних, близьких і знайомих, які зараз у полоні або зниклі безвісти.

– Тобто питання миру дуже глобальне, але наголовніше, що справедливий мир – це справді засудження Росії як агресора, належне її покарання і оправдання України, – резюмував священник.

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