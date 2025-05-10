Это осуждение России как агрессора: Бычок объяснил слова Льва XIV о справедливом мире

Епископ Мельбурнский УГКЦ, кардинал Николай Бычок с радостью приветствовал избрание 266-го Папы Римского и объяснил значение слов Льва XIV о справедливом мире, которые означают прежде всего осуждение России как агрессора и оправдание Украины как жертвы.

Об этом он заявил во время пресс-конференции для украинских и мировых медиа.

Об избрании нового Папы Римского Льва XIV

— Этот момент знаменует начало нового этапа в жизни Церкви, этапа, полного надежды, молитвы и обновленной преданности, единства и миссии, — подчеркнул он.

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Николай Бычок признался, что для него лично было большой привилегией и одновременно торжественной ответственностью участие в конклаве.

— В своих первых словах к миру “Мир всем вам” Папа Лев XIV предложил послание глубокой пасторской простоты и силы. Хотя он не обращался к какому-то одному народу, его призыв к миру звучит в сердцах всех, кто страдает от насилия и разделений, особенно в сердцах народа Украины, который до сих пор переживает боль войны и вынужденного переселения, — пояснил кардинал.

Кроме того, по его словам, понтифик напомнил всем, что миссия Церкви заключается в том, чтобы провещать Воскресшего Христа, призыв, который лежит в самом сердце нашей веры, а его голос — это голос надежды на воскресение, призывающий церковь не отступать от мира, а идти к нему с любовью, милосердием и непоколебимой правдой.

— Папа Лев XIV уже показал признаки объединяющей силы не только для Католической церкви со всеми ее разнообразными обрядами и традициями, но и для мира, разделенного конфликтами и страхом. Его пастырское сердце и четкое видение дают поощрение всем, кто ищет исцеления и примирения.

Искренне приветствую нового Святейшего Отца и молюсь за него, вверяем его понтификат под опеку Пресвятой Богородицы и просим Господа укрепить его, чтобы он вел Церковь в проповедовании народам Христа распятого и воскресшего, — добавил Николай Бычок.

Значение слов нового Папы о справедливом мире

— Справедливый мир — это не только остановка войны, прежде всего это и оправдание Украины как жертвы этой войны и осуждение агрессии и, в частности, агрессора, как того, кто напал, ворвался в Украину, — пояснил он.

По его словам, мир Украина будет ждать еще очень долго, потому что это не только остановка войны, но и залечивание всем травм войны, именно поэтому на последнем Синоде УГКЦ, который состоялся в июле прошлого года, было сосредоточено внимание на том, как помочь нашим верующим, израненным войной, потерявшим родных, близких и знакомых, которые сейчас в плену или пропавшие без вести.

— То есть вопрос мира очень глобальный, но самое главное, что справедливый мир — это действительно осуждение России как агрессора, надлежащее ее наказание и оправдание Украины, — резюмировал священник.

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