На пропозицію про припинення вогню – рій дронів: глава МЗС Литви про дії РФ

Президент РФ Володимир Путін тягне час, “щоб уникнути реального шляху до миру”.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Він нагадав про те, що у ніч на неділю, 11 травня, РФ запустила по Україні понад 100 ударних БпЛА.

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– Відповідь Путіна на чергову пропозицію про припинення вогню: рій зі 100 безпілотників, що накрили Україну вночі. Путін грає у свою звичайну гру – використовує терор як важіль тиску і тягне час, щоб уникнути реального шляху до миру, – написав литовський міністр в Х.

Литва закликала запровадити нові санкції проти РФ

Кястутіс Будріс закликав запровадити нові санкції проти РФ, якщо Москва не погодиться на беззастережне 30-денне припинення вогню з 12 травня, згідно рішення, яке ухвалила коаліція рішучих.

– Говорити про мир, поки російські бомби продовжують падати на українських мирних жителів, – це фарс. Правила зрозумілі: беззастережне припинення вогню з понеділка або нові, більш жорсткі санкції, – сказав Будріс.

Він зауважив, що той факт, що кремлівський диктатор поспішив скликати пресконференцію менш ніж через 24 години після того, як лідери Європи за підтримки США почали вимагати беззастережного припинення вогню, “говорить багато про що”.

– Цей підхід працює, і ми повинні його дотримуватися. Тепер ми повинні довести справу до кінця. Якщо до понеділка російські гармати не замовкнуть, необхідно без вагань запровадити новий раунд санкцій, – підсумував Будріс.

Нагадаємо, що 11 травня лідери Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі разом з Україною заявили про готовність припинити вогонь з 12 травня. Вони закликали Росію погодитися на цю пропозицію.

Під час нічного звернення 11 травня президент РФ Володимир Путін не відповів на пропозицію лідерів Європи (Коаліції охочих), України та США щодо запровадження режиму тиші.

Фото: Kęstutis Budrys

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