Тиск на РФ у разі відмови припинити вогонь буде посилено – Коаліція охочих

Представники Коаліції охочих готові посилити тиск на Росію, якщо кремлівський диктатор відмовиться від припинення вогню на 30 днів.

Про це заявили лідери країн Коалиції охочих на пресконференції у Києві.

Реакція Коалиції охочих у разі відмови РФ припинити вогонь

Як зауважив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, усі члени ЄС та представники Коаліції охочих готові посилити санкції проти РФ, якщо та не піде на 30-денне перемир’я.

Зараз дивляться

– Якщо Росія відмовиться від припинення вогню, що стало б основою для переговорів, які можуть початися відразу, в такому разі ми продовжимо захищати Україну, ми продовжимо нарощувати тиск проти Росії, – сказав він.

Він зауважив, що майже всі члени ЄС та представники Коаліції охочих готові накласти санкції, якщо РФ не прийме їхню ініціативу.

– Ми всі працюємо для того, щоб Росія нарешті погодилася на припинення вогню, а не висувала передумови, якісь умови, знову й знову, – сказав він.

Таку ж позицію підтвердив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який зауважив – є ризик, що Путін не піде на припинення вогню, а знову почне висувати якісь умови.

– Якщо таке станеться, ми об’єднані у нашій відповіді в тому, що стосується санкцій, на додачу до тих обмежень, які вже були ухвалені, – зауважив він.

За його словами, ситуація, яка є наразі, – абсолютна єдність серед багатьох країн по всьому світу, включно зі Сполученими Штатами, що повинно настати це тридцятиденне безумовне припинення вогню.

Зі свого боку президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що відмова від пропозиції 30-денного припинення вогню з боку РФ розглядатиметься як оманливий маневр.

– Все, що буде відмовками, щоб не переходити в режим припинення вогню – просто розглядатиметься як оманливий маневр, – зауважив він.

Реакція РФ на рішення Коаліції охочих

Вже перший натяк з боку Кремля щодо того, що РФ не піде на безумовне припинення вогню, пролунав. Москва після того, як європейські лідери підтримали план США щодо 30-денного припинення вогню, звинуватила країни Європи у суперечливих та конфронтаційних заявах, повідомило інформаційне агентство Інтерфакс.

Також раніше в інтерв’ю ABC News Пєсков заявив, що Росія вимагатиме припинення постачань зброї США та Європи в Україну на час будь-якого потенційного припинення вогню.

На що Стармер і Макрон відкинули вимогу Путіна припинити воєнну допомогу Україні для 30-денного припинення вогню.

– За останні кілька годин Путін висунув умови припинення вогню. А ми наголошуємо на безумовному припинення вогню. Ми відкидаємо будь-які пропозиції додаткових умов, – сказав Стармер.

Макрон наголосив, що жодні попередні умови Росії щодо припинення постачання зброї Україні не будуть розглядатися.

– Маємо бути чіткими: якщо Росія не погодиться, вона зіткнеться з наслідками додаткових санкцій і посилення підтримки України, – сказав президент Франції.

Нагадаємо, що сьогодні Україна разом із Європою заявили про готовність припинити вогонь з 12 травня. За словами Макрона, йдеться про безумовне припинення вогню на землі, у морі, у небі. Він зауважив, що це має бути припинення вогню з можливістю продовження, з можливістю моніторингу, з можливостю розведення сил довкола лінії контролю.

Після цього лідери п’яти країн прозвітували президенту США Дональду Трампу, що припинення вогню повинно бути безумовним. Також вони зазначили – тепер відповідь за Росією.

Фото: Еммануель Макрон

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.