Спочатку безумовне припинення вогню на 30 днів, потім переговори – Келлог

Спеціальний представник президента США з питань України, генерал Кіт Келлог, наголосив на необхідності безумовного припинення вогню як передумови для початку мирних переговорів.

Про це він заявив у соцмережі Х, прокоментувавши позицію світових лідерів щодо війни в Україні.

Келлог про припинення вогню в Україні

– Навіть прем’єр-міністр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово заявляв президент Трамп, припиніть убивства, – зазначив Келлог, реагуючи на заяву Крістофера Лаксона, глави уряду країни, розташованої майже за 30 тисяч кілометрів від України.

Генерал також конкретизував послідовність дій, яку вважає доцільною для мирного врегулювання.

Зараз дивляться

– Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього – перехід до всеосяжних мирних переговорів. А не навпаки, – наголосив Келлог.

Ці заяви пролунали на тлі міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення короткострокового перемир’я в Україні.

Зокрема, лідери Коаліції охочих закликали до 30-денного припинення вогню з 12 травня.

Однак Володимир Путін проігнорував цю ініціативу, натомість запропонував відновити переговори між РФ та Україною, посилаючись на нібито домовленості, досягнуті у Стамбулі в квітні 2022 року.

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