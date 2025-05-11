Спочатку безумовне припинення вогню на 30 днів, потім переговори – Келлог
Спеціальний представник президента США з питань України, генерал Кіт Келлог, наголосив на необхідності безумовного припинення вогню як передумови для початку мирних переговорів.
Про це він заявив у соцмережі Х, прокоментувавши позицію світових лідерів щодо війни в Україні.
Келлог про припинення вогню в Україні
– Навіть прем’єр-міністр Нової Зеландії розуміє це. Як неодноразово заявляв президент Трамп, припиніть убивства, – зазначив Келлог, реагуючи на заяву Крістофера Лаксона, глави уряду країни, розташованої майже за 30 тисяч кілометрів від України.
Генерал також конкретизував послідовність дій, яку вважає доцільною для мирного врегулювання.
– Спочатку безумовне 30-денне припинення вогню, а під час нього – перехід до всеосяжних мирних переговорів. А не навпаки, – наголосив Келлог.
Ці заяви пролунали на тлі міжнародних зусиль, спрямованих на досягнення короткострокового перемир’я в Україні.
Зокрема, лідери Коаліції охочих закликали до 30-денного припинення вогню з 12 травня.
Однак Володимир Путін проігнорував цю ініціативу, натомість запропонував відновити переговори між РФ та Україною, посилаючись на нібито домовленості, досягнуті у Стамбулі в квітні 2022 року.