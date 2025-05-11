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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Сначала безусловное прекращение огня на 30 дней, затем переговоры – Келлог

Кіт Келлог
Фото: Getty Images

Специальный представитель президента США по вопросам Украины, генерал Кит Келлог, отметил необходимость безусловного прекращения огня как предпосылки для начала мирных переговоров.

Об этом он заявил в соцсети Х, прокомментировав позицию мировых лидеров относительно войны в Украине.

Келлог о прекращении огня в Украине

— Даже премьер-министр Новой Зеландии понимает это. Как неоднократно заявлял президент Трамп, прекратите убийства, — отметил Келлог, реагируя на заявление Кристофера Лаксона, главы правительства страны, находящейся почти за 30 тысяч километров от Украины.

Генерал также конкретизировал последовательность действий, которую считает целесообразной для мирного урегулирования.

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— Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него — переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот, — подчеркнул Келлог.

Эти заявления прозвучали на фоне международных усилий, направленных на достижение краткосрочного перемирия в Украине.

В частности, лидеры Коалиции желающих призвали к 30-дневному прекращению огня с 12 мая.

Однако Владимир Путин проигнорировал эту инициативу, зато предложил возобновить переговоры между РФ и Украиной, ссылаясь на якобы договоренности, достигнутые в Стамбуле в апреле 2022 года.

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Война в Украине, Кіт Келлог, Нова Зеландія, Росія
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