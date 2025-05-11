Сначала безусловное прекращение огня на 30 дней, затем переговоры – Келлог
Специальный представитель президента США по вопросам Украины, генерал Кит Келлог, отметил необходимость безусловного прекращения огня как предпосылки для начала мирных переговоров.
Об этом он заявил в соцсети Х, прокомментировав позицию мировых лидеров относительно войны в Украине.
Келлог о прекращении огня в Украине
— Даже премьер-министр Новой Зеландии понимает это. Как неоднократно заявлял президент Трамп, прекратите убийства, — отметил Келлог, реагируя на заявление Кристофера Лаксона, главы правительства страны, находящейся почти за 30 тысяч километров от Украины.
Генерал также конкретизировал последовательность действий, которую считает целесообразной для мирного урегулирования.
— Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него — переход к всеобъемлющим мирным переговорам. А не наоборот, — подчеркнул Келлог.
Эти заявления прозвучали на фоне международных усилий, направленных на достижение краткосрочного перемирия в Украине.
В частности, лидеры Коалиции желающих призвали к 30-дневному прекращению огня с 12 мая.
Однако Владимир Путин проигнорировал эту инициативу, зато предложил возобновить переговоры между РФ и Украиной, ссылаясь на якобы договоренности, достигнутые в Стамбуле в апреле 2022 года.