Зеленський пояснив, які будуть санкції у разі відмови РФ від припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив спільну заяву лідерів Коаліції охочих за підсумками зустрічі в Києві.

Спільна заява лідерів Коаліції охочих

За словами Володимира Зеленського, заява містить узгоджений план дій України, європейських партнерів і США у разі відмови Путіна, крім умов висунутої до Росії пропозиції розпочати повне припинення вогню терміном на 30 днів з понеділка, 12 травня.

– Якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот, – зазначено в заяві.

Лідери Європи заявили про домовленість ухвалити потужний 17 пакет санкцій Європейського Союзу та скоординувати з обмеженнями, запровадженими Великою Британією, Норвегією та США.

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У заяві зазначено, що представники країн домовилися обговорити питання ефективного використання заморожених російських активів на наступному саміті G7 і продовжити роботу в цьому напрямку.

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