Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Роберт Френсіс Прево став новим Папою Римським
Кремль витрачає $100 млрд, щоб не залишитися на параді наодинці – ЦПД
Нелегка доля: Фреймут пояснила, чому її чоловік не може відмовитися від паспорта РФ
Пояснюємо
Біль та трагедія українського народу: як відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом
Статті
Головна роль на полі бою: як змінилась українська піхота та чого потребує для більшої ефективності
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський пояснив, які будуть санкції у разі відмови РФ від припинення вогню

Коаліція охочих
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив спільну заяву лідерів Коаліції охочих за підсумками зустрічі в Києві.

Спільна заява лідерів Коаліції охочих

За словами Володимира Зеленського, заява містить узгоджений план дій України, європейських партнерів і США у разі відмови Путіна, крім умов висунутої до Росії пропозиції розпочати повне припинення вогню терміном на 30 днів з понеділка, 12 травня.

– Якщо Росія відмовиться від повного й безумовного припинення вогню, слід застосувати більш жорсткі санкції до банківського та енергетичного секторів, націлені на викопне паливо, нафту й тіньовий флот, – зазначено в заяві.

Лідери Європи заявили про домовленість ухвалити потужний 17 пакет санкцій Європейського Союзу та скоординувати з обмеженнями, запровадженими Великою Британією, Норвегією та США.

Зараз дивляться

У заяві зазначено, що представники країн домовилися обговорити питання ефективного використання заморожених російських активів на наступному саміті G7 і продовжити роботу в цьому напрямку.

Читайте також
Згода або санкції: чи буде перемирʼя з 12 травня і що чекає на Путіна у разі відмови
Коаліція охочих

Війна в Україні, Володимир Зеленський, коаліція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь