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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

ЄС затвердить 17-й пакет санкцій проти Росії 20 травня – джерело

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

У понеділок, 12 травня, було досягнуто попередньої згоди про затвердження нового, 17-го пакета санкцій проти РФ.

Відповідної згоди було досягнуто за результатами засідання Coreper, повідомив Європейській правді на умовах анонімності дипломат однієї з ключових держав ЄС, обізнаний з перебігом засідання.

17-й пакет санкцій проти РФ: коли його можуть ухвалити

Очікується, що новий пакет санкції проти РФ ухвалять під час Ради ЄС у закордонних справах 20 травня.

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– Сьогодні вранці на засіданні Coreper відбулася дуже узгоджена і швидка дискусія щодо 17-го пакета санкцій. Якщо все піде добре, остаточна домовленість щодо нього може бути укладена на  Coreper у середу, 14 травня. А 20 травня – затверджена на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, – повідомив співрозмовник.

Водночас він зазначив, що “деякі держави все ще продовжують вивчати” запропонований Єврокомісією проєкт пакета санкцій.

Нагадаємо, що на початку травня глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ та збирається погодити його з США.

Також повідомлялось, що Угорщина не проти 17-го пакету санкцій проти РФ.

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