ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ та збирається погодити його з США – Барро

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти РФ на випадок, якщо Кремль відмовиться припинити вогонь в Україні.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро, йдеться у матеріалі France 24.

Зазначається, що заходи хочуть узгодити в координації зі США.

Зараз дивляться

До того ж в інтерв’ю агентству AFP Барро згадав про ініціативу американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який попередив про “розгромні” санкції проти Росії.

– Ми, європейці, будемо супроводжувати цю американську ініціативу 17-м пакетом санкцій, і вчора я пообіцяв Ліндсі Грему, що ми постараємося узгодити як зміст, так і терміни цих двох пакетів санкцій, – заявив Барро.

Барро про перешкоди з боку РФ у мирному процесі

Крім того, він зазначив, що наразі єдиною перешкодою до миру в Україні є кремлівський диктатор Володимир Путін, оскільки Київ тим часом виконав свою частину угоди.

– (Україна, – Ред.) прийняла беззастережне припинення вогню і вчора погодилася укласти угоду зі Сполученими Штатами щодо критично важливих корисних копалин. Тим часом Росія Володимира Путіна не доклала жодних зусиль, не подала жодних сигналів про те, що вона готова до припинення вогню і миру, до яких прагне президент Дональд Трамп, до яких прагнуть європейці та, звісно ж, українці, – сказав він.

Міністр закордонних справ Франції не відкинув можливості того, що його країна, яка має експертизу у галузі рідкісноземельних металів, може укласти економічну угоду з Україною. Барро також згадав про обговорення, які тривають на цю тему.

– Ми розглядаємо можливості, які нам відкриваються, і ми скористаємося ними, якщо вони відповідають взаємним інтересам Франції та України, – резюмував глава французького МЗС.

Нагадаємо, що раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що у США набирає обертів новий законопроєкт, який передбачає жорсткі економічні заходи проти Росії у разі, якщо президент Володимир Путін не погодиться на реальні мирні переговори з Україною.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.