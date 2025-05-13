ЄС готує жорсткіші санкції проти РФ у разі відмови від припинення вогню – Франція

Лідери країн-членів Євросоюзу на вихідних попросили Європейську комісію підготувати нові масивні санкції проти Росії, спрямовані на нафтовий і фінансовий сектори. Санкції запровадять у разі відмови Кремля йти на припинення вогню.

Про це повідомляє Reuters.

Жорсткіші санкції проти РФ

На сьогодні Євросоюз готує 17 пакет санкцій проти РФ, який мають ухвалити на наступній зустрічі міністрів закордонних справ 20 травня. Водночас міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив про початок роботи над більш жорсткими заходами, що виходять за рамки цього пакету санкцій.

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– Ми готуємо додаткові санкції, спрямовані на енергетичний і фінансовий сектори. Цими вихідними ми попросили Європейську комісію підготувати нові, більш важливі санкції, щоб змусити президента Росії Володимира Путіна до мирної логіки, – сказав Барро після телефонної розмови з європейськими колегами і держсекретарем США Марко Рубіо.

Нагадаємо, що на 15 травня у Туреччині для проведення мирних переговорів запланована зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського. Президент США Дональд Трамп запропонував приєднатися до цих українсько-російських переговорів. Водночас Росія ще не повідомила, чи візьме участь у зустрічі.

Європейські країни наполягають на припиненні вогню перед будь-якою такою зустріччю.

– Ми підтримуємо ідею контакту між президентом Зеленським і президентом Путіним. Путін запропонував прямий контакт із Зеленським, і Зеленський погодився на цю пропозицію, тому Путін повинен виконати свою частину договору і поїхати до Стамбула в четвер, – сказав Барро.

Французький міністр також зазначив, що для проведення серйозних переговорів необхідне припинення вогню, оскільки неможливо вести переговори в умовах повітряних ударів.

– Ми готуємо потужні і масовані санкції, якщо він (Путін, – Ред.) не погодиться на припинення вогню, – сказав Барро.

За його словами, майбутні санкції координуються з американським законопроєктом про санкції, який готують сенатори, що передбачає накладення 500% митних тарифів на країни, які імпортують російську нафту.

Раніше повідомлялося, що США завершили підготовку нового пакету економічних санкцій проти Росії. Нові санкції стосуватимуться банківського та енергетичного секторів.

Джерело : Reuters

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