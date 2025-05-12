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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Євросоюз планує запровадити санкції проти 149 пов’язаних із РФ суден

торгове судно
Фото: Unsplash

Європейський Союз планує запровадити санкції проти 149 пов’язаних з Російською Федерацією суден. Серед них 25 танкерів – у Балтійському та Північному морях.

Про це повідомляє EUobserver з посиланням на проєкт Європейської комісії.

Санкції проти пов’язаних з Росією суден

За інформацією видання, Європейський Союз має намір додати до санкційних списків 149 суден, пов’язаних з Росією, через недотримання обмежень Євросоюзу проти Москви у нафтовій сфері.

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Серед них – 25 танкерів, які зараз перебувають у Балтійському або Північному морях.

У разі ухвалення рішення суднам заборонять заходити в порти країн Європейського Союзу, а також користуватися послугами компаній ЄС для страхування, заправлення або ремонту вже з 20 травня.

У виданні звернули увагу, що лише 15 зі 149 суден, про які йдеться у проєкті Єврокомісії, прямують під російським прапором.

Крім цього, 38 суден ходять під прапорами Панами, 17 – Коморських островів, 14 – Барбадосу, 8 – Джибуті, 9 – Гаяни, 8 – Сьєрра-Леоне, 6 – Антигуа і Барбуда, 6 – Палау.

Водночас по чотири судна прямують під прапорами Островів Кука, Гвінеї та Сінгапуру, а також по три – Гамбії та Гвінеї-Бісау.

Як заявив один з дипломатів Євросоюзу в коментарі виданню, більшість делегацій країн ЄС підтримують пропозицію, хоча деякі попросили більше часу для аналізу ситуації.

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Європейський Союз, Війна в Україні, Росія-ЄС, Санкції проти Росії, судно
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